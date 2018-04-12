Неизвестные пугают замороженным мясом жительницу Владивостока

В дневное время в полицию позвонила жительница Первореченского района и сообщила о хулиганских действиях. По словам горожанки, неизвестные злоумышленники периодически развешивают на замке ее гаража куски замороженного мяса, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных орагнах.

Женщина воспринимает эти знаки как угрозы, так как ранее ей поступили звонки с просьбой продать гараж.

Горожанка попросила найти мясных хулиганов и привлечь их к административной ответственности. По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.