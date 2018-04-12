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Неизвестные пугают замороженным мясом жительницу Владивостока
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Неизвестные пугают замороженным мясом жительницу Владивостока 

Primpress 42 минуты назад
Фото: Primpress
В дневное время в полицию позвонила жительница Первореченского района и сообщила о хулиганских действиях. По словам горожанки, неизвестные злоумышленники периодически развешивают на замке ее гаража куски замороженного мяса, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных орагнах.
Женщина воспринимает эти знаки как угрозы, так как ранее ей поступили звонки с просьбой продать гараж.
Горожанка попросила найти мясных хулиганов и привлечь их к административной ответственности. По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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