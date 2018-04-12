Китай начнет морские испытания первого авианосца 23 апреля

Китае заявили о том, что готовы начать морские испытания своего первого авианосца Type 001A. Как сообщает газета Global Times, проведут их 23 апреля нынешнего года, в 69-годовщину основания Военно-морского флота Народно-освободительной армии.

Военный эксперт из Пекина Ли Цзе прокомментировал, что это будет первый боевой авианосец в КНР. Оборудование и устройства на корабле находятся в стадии отладки, основной двигатель включен. В ходе морских испытаний в Бахайском заливе, об этом сообщали ранее, протестируют основные функции авианосца, радиолокационные и коммуникационные системы.

Авианосец Type 001A — первый корабль производства КНР. Его начали строить в 2013 году, а спустили на воду в 2017-м. Предварительно корабль назвали в честь китайской провинции — «Шаньдун». Его длина — 315 метров, ширина — 75. на борту можно поместить 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).