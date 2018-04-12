Ещё
ГРАФИК отчетов участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по району Некрасовка г. Москвы перед населением по итогам работы за 2017…
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ГРАФИК отчетов участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по району Некрасовка г. Москвы перед населением по итогам работы за 2017… 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Организация и проведение участковым уполномоченным полиции отчета перед населением о проделанной работе. В целях информирования населения об оперативной обстановке и проделанной работе, а также получения информации об оценке населением деятельности участкового уполномоченного полиции
УПП  Дата
проведения
Время
прове—
дения
Адрес проведения
1  05.04.2018 г.
19:00  ул. 2-я Вольская д. 22 к. 1  2  06.04.2018 г.
19:00  ул. 1-ая Вольская д.18 корп.2  3  10.04.2018 г.
19:00  ул. Покровская д. 35  4  12.04.2018 г.
19:00  пр-кт Защитников Москвы д. 9 к. 2  5  17.04.2018 г.
19.00  ул. Маресьева д. 1  6  19.04.2018 г.
19.00  ул. Покровская д. 31  7  24.04.2018 г.
19.00  проспект Защитников Москвы д. 12  8  26.04.2018 г.
19.00  ул. Липчанского д. 2  9  27.04.2018 г.
19.00  ул. Вертолетчиков д. 2  10  28.04.2018 г.
19.00  ул. Ухтомского Ополчения д. 3  11  29.04.2018 г.
19.00  ул. Вертолетчиков д. 5
Управа района Некрасовка: последние новости
В рамках Года культуры безопасности в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации состоялась Международная научная конференция Как внести недостающие сведения на свой индивидуальный лицевой счёт Подопечным центра соцобслуживания «Некрасовка» рассказали о мошенниках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-президент США дал разумный совет Трампу104
Когда ждать атаки Трампа390
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая97
Российские корабли исчезли с базы Тартус931
«РФ понесет от американцев большой ущерб»1086
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:00
Беременная звезда «Дома-2» рассталась с мужем
Шоу-бизнес
01:18
Молодоженов заковали на свадьбе родственники
Происшествия
03:05
Круизный лайнер разнес причал
Происшествия Общество
00:36
Британия нанесет удар с Кипра
Армия Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:54
Жириновский насмешил Думу
Политика
02:35
Ещё одна космическая держава появилась в мире
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение