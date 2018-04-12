ГРАФИК отчетов участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по району Некрасовка г. Москвы перед населением по итогам работы за 2017… 

Организация и проведение участковым уполномоченным полиции отчета перед населением о проделанной работе. В целях информирования населения об оперативной обстановке и проделанной работе, а также получения информации об оценке населением деятельности участкового уполномоченного полиции
№
УПП Дата
проведения
Время
прове—
дения
Адрес проведения
1 05.04.2018 г.
19:00 ул. 2-я Вольская д. 22 к. 1 2 06.04.2018 г.
19:00 ул. 1-ая Вольская д.18 корп.2 3 10.04.2018 г.
19:00 ул. Покровская д. 35 4 12.04.2018 г.
19:00 пр-кт Защитников Москвы д. 9 к. 2 5 17.04.2018 г.
19.00 ул. Маресьева д. 1 6 19.04.2018 г.
19.00 ул. Покровская д. 31 7 24.04.2018 г.
19.00 проспект Защитников Москвы д. 12 8 26.04.2018 г.
19.00 ул. Липчанского д. 2 9 27.04.2018 г.
19.00 ул. Вертолетчиков д. 2 10 28.04.2018 г.
19.00 ул. Ухтомского Ополчения д. 3 11 29.04.2018 г.
19.00 ул. Вертолетчиков д. 5