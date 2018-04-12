К 9 мая на «стене скорби» в «Концлагере „Красном“ появятся новые имена

СИМФЕРОПОЛЬ , 12 апр — РИА Новости Крым . Более 30 новых имен казненных узников появятся ко Дню Победы на «стене скорби» мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь „Красный“ в селе Мирное Симферопольского района. Об этом в эфире радио „Спутник в Крыму“ сообщил директор мемориала Сергей Жученко.

По его словам, данные об этих людях обнаружили в качестве эпизода уголовного дела о преступлениях представителей немецкого генералитета, суд над которыми проходил в Севастополе в 1947 году.

»Мы обнаружили список жертв террора в концлагере на территории бывшего совхоза Красный, который насчитывает 36 персоналий, 34 из которых не повторяются. На сегодняшний день в свидетельских показаниях этого уголовного дела обнаружены еще более полутора десятка новых имен. Этот документ был составлен по горячим следам, в первые дни, сразу после освобождения территория концлагеря от немецко-фашистских захватчиков. Когда еще не начала свою работу государственная комиссия по расследованию злодеяния фашистов и их сообщников, в апреле 1944 года крымчане приходили на территорию концлагеря, искали, опознавали тела своих родственников, забирали их и хоронили в тех городах и районах, откуда они родом", — рассказал Жученко.

На сегодняшний день, по словам Жученко, установлены около 900 имен погибших узников фашистского концлагеря в бывшем совхозе «Красный» под Симферополем.