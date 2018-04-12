Сурки Московского зоопарка проснулись после зимней спячки

В общей сложности животные проспали более пяти месяцев.

Посетители Московского зоопарка скоро смогут увидеть сурков, которые уже вышли из зимней спячки.

— 7 апреля от продолжительного зимнего сна очнулись степные сурки, или байбаки. В общей сложности животные проспали более пяти месяцев. И сейчас они активно исследуют свой вольер, проверяют, что изменилось на их территории, а также постепенно начинают возвращаться к своему обычному распорядку дня и режиму питания. Основу рациона сурков составляет молодая зеленая трава, также они едят овощи, корни и луковицы растений, — сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Сотрудники зоопарка дают суркам специальные витаминные добавки. По информации специалистов, во время спячки у животных значительно снижается частота сердцебиений и дыхания, замедляются все обменные процессы, а температура тела уменьшается до 8 градусов.

— Вопреки расхожему мнению, из спячки они выходят вовсе не тощими: безусловно, зверьки тратят большую часть запасов жира за зиму, однако сейчас они по-прежнему весьма упитанные, и уже готовы снова активно отъедаться. Совсем скоро гости зоопарка смогут наблюдать за тем, как сурки самозабвенно роют новые норы и обновляют старые, успевшие слегка осыпаться за время холодов, — добавила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова

По данным пресс-службы зоопарка, в весенний период сурки активно «ремонтируют» свои норы, чтобы подготовиться к появлению потомства, отмечает агентство городских новостей «Москва»

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