Новый терминал в аэропорту Южно-Сахалинска будет построен из металлоконструкций южнокорейского производств

Генподрядчиком строительства нового аэровокзала были проанализированы предложения как отечественных, так и зарубежных заводов-изготовителей металлоконструкций, из которых необходимо возвести каркас будущего пассажирского терминала. На выбор в пользу южнокорейского поставщика повлияли сроки изготовления и поставки продукции, а также ее стоимость. Ни один из заявленных российских заводов не укладывался в сжатые сроки, определенные проектом. Как отметили в АО «Аэропорт Южно-Сахалинск», доставка изделий отечественных производителей из центральной России на Сахалин возможна только железнодорожным транспортом. Для этой цели понадобится порядка 270 вагонов, но в отведенные сроки перевозка данного объема конструкций с учетом транспортировки через паромную переправу Ванино Холмск не уложится. Срок доставки металлоконструкций в этом случае займет не менее 6 месяцев. С учетом выгодного географического положения поставщика в Южной Корее логистику планируется выстроить водным путем. Всего будут загружены 4 судна, каждая партия составит 2,5 тыс. т. Таким образом, за 4 рейса на Сахалин полностью доставят металлоконструкции. Время в пути составит 4 суток. Прежде чем сделать заказ на производство, были проведены испытания пробной партии металла на предмет его соответствия предъявленным требованиям. Независимая российская лаборатория подтвердила качество металлоконструкций.