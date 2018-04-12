Юрий ГАГАРИН: почему его прадед навсегда уехал из Костромской губернии?

Костромские краеведы составили генеалогическое древо Юрия Гагарина , узнал KOSTROMA.TODAY. Еще несколько лет назад выяснилось, что предки космонавта — жили в Чухломском районе. Подробный материал о Гагариных собрала заместитель диерктора Государственного архива Костромской области Лариса Ковалева.

Дед первого космонавта — Иван Фёдорович Гагарин (тогда он не носил фамилию Гагарин — у крестьян практически не было фамилий) родился 19 сентября 1858 года. Он жил в деревне Конышớво (так произносят местные жители) Чухломского уезда. Деревня Конышево сохранилась до сих пор — правда, теперь она в Антроповском районе. Там осталось около 20 домов.

Иван Гагарин рано потерял мать, которой едва исполнилось 32 года. Она умерла от обильной кровопотери так быстро, что ее даже не успели приобщить святых тайн. Отец женился второй раз, однако и его вторая жена прожила недолго. При этом детей в семье было много.

Позже Ивана призвали в ряды царской армии, служить он отправился в Гжатский уезд Смоленской губернии.

Запись о рождении Ивана Гагарина.

А после службы, видимо, решил там и остаться. Историки обнаружили запись о браке деда космонавта. В метрической книге Николаевской церкви села Клушино Смоленской губернии, где 31 августа 1884 г. состоялось бракосочетание деда Юрия Гагарина с его избранницей — местной крестьянской девушкой записано: жених — «уволенный в запас 7-го резервного кадрового пехотного батальона рядовой Иван Федоров Гагарин, православного вероисповедания, 26-ти лет».

С этого времени связь этой ветви Гагариных с Костромской губернией теряется, и «малой родиной» первого космонавта считается Смоленская область

Сам Юрий Гагарин в Костроме никогда не был, однако у некоторых костромичей есть автографы космонавта. Например, он есть у жителя Костромы Юрия Бакулева. Участник Всесоюзного слёта комсомольцев «Дорогами отцов-героев» несколько лет назад рассказывал о встрече с Юрием Гагариным, автограф которого он бережно хранит вот уже много лет. В Тушино, куда на встречу с участниками слета приехал космонавт, костромич подошел к Юрию Алексеевичу и взял у него автограф.

Автограф первого космонавта.

Кроме того, в честь Гагарина в Костроме почти сразу после его полета, в 1961 году, назвали улицу. До начала 1930-х гг. на этом месте были поля дер. Черной, затем огородные участки. В сер. 1950-х гг. она получила название Глазковской — мимо нее шла дорога в дер. Глазково. Улица в конце 50-х активно застраивалась пятиэтажными домами, в которых многие костромичи получили свои первые индивидуальные квартиры.