Чем пахнет Луна? Интересные факты о космонавтике

Полеты в космос — это удивительное достижение человечества. И стоит отметить, что мир там совершенно не похож на наш. Чем пахнет Луна? Можно ли плакать в космосе? И почему на орбиту могут отправиться только девушки с естественной красотой? Это, и многое другое, в 10-ти занимательных фактах космонавтики.

Где начинается космос? Прежде всего, давайте зададимся вопросом, где же начинается космос? Любопытно, однако, та самая граница между атмосферой нашей планеты и космосом пролегает на высоте всего 100 км над уровнем моря. Эта высота именуется линией Кармана и ее Международная авиационная федерация принимает за условное разделение между Землей и космосом. С этого расстояния плотность воздуха становится столь мала, что летательным аппаратам приходится двигаться с первой космической скоростью, чтобы преодолеть силы гравитации и не упасть на землю. Плаксам вход запрещен! Один из самых животрепещущих вопросов, интересующий многих людей, можно ли плакать в космосе? Отвечаем — нельзя, по крайней мере, в привычном смысле этого слова. Дело в том, что слезы не будут стекать вниз, а останутся на глазах, да еще примут форму маленьких шариков. В результате они будут вызывать неприятное жжение, раздражая наш глаз, более того, вам придется самостоятельно убирать их руками. А потому о фильме «Титаник», как и о прочих слезливых мелодрамах, придется позабыть, отправляясь в космос.

А как же, простите, ходить в туалет? Отличный вопрос! И пусть на Земле кому-то это тема покажется неприличной, космонавты проходят специальное обучение и тренировки, чтобы ходить в туалет в условиях невесомости. Уточним, что создать функционирующие туалеты в космосе — крайне непростая задача. Бортовая система канализации должна работать бесперебойно, обеспечивать хранение отходов и их своевременную выгрузку. Но обо всем по порядку. Для начала космонавту необходимо занять правильное сидячее положение, внимательно смотря на монитор камеры, установленной под ободком унитаза. А после закрепить себя при помощи специальных фиксаторов для ног и бедер, которые помогают оставаться в правильном сидячем положении. Ну и на этом все. Отходы тут же всасываются мощными насосами, далее твердые вещества упаковываются в специальные емкости и утилизируются, а вот жидкость фильтруется до состояния чистой воды и возвращается на борт. К слову, при старте корабля и выходе в космос смелым космонавтам не остается ничего другого, как надеть на себя специальные подгузники. Чем в космосе чистят зубы Стоит признать, что немало времени мы тратим на выбор зубной пасты. Кому-то нужна хорошо пенящаяся с легким ароматом мяты. Другие предпочитают травяные пасты. Впрочем, всем придется оставить свои вкусовые пристрастия за порогом космического корабля. При чистке зубов космонавтам приходится глотать пену от зубной пасты, и поэтому космическая паста съедобная. Так что почувствовать себя ближе к космосу можно, вооружившись детской пастой до года.

Космос хранит молчание Интересно, что почитателям шумных вечеринок, как и любителям побыть в тишине, когда можно насладится звуками природы, в космическом пространстве будет крайне неуютно. А все потому, что в космосе нет походящей среды для распространения звука и там царит абсолютная тишины. Впрочем, тем, кто любит помолчать, космос наверняка пришелся бы по нраву. Чем пахнет Луна? После книги «Незнайка на Луне» можно всерьез задуматься о том, чем же все-таки пахнет наш спутник Луна. Отвечаем — лунные камни и лунная пыль имеют специфический запах, похожий на запах земного пороха. К слову, очистить скафандры от лунной пыли не так-то просто, так что этот необычный аромат остается с космонавтами надолго. «Перед грозой так пахнут розы….» Раз уж мы заговорили о космических запахах, стоит упомянуть, что все знакомые нам земные цветы в космосе будут источать совершенно другой аромат. Запах цветка зависит от множества самых разных факторов окружающей среды, а потому не стоит удивляться, что благоухание вашей любимой розы в горшочке, которую вы захватите на чужбину с собой, вдруг станет совершенно незнакомым, и даже, возможно, неприятным.

В космосе все вырастают Любопытно, но факт — на орбите рост людей увеличивается в среднем на 4-5 сантиметров. Это обусловлено тем, что на позвоночник в невесомости воздействует пониженное давление и он, как бы, распрямляется. Никакого силикона! Космос за естественную красоту Фантазировать о том, как в недалеком будущем поездки в космос станут обычной практикой, можно бесконечно. Люди будут отправляться на курорт на Луне вместо Мальдив, а также сменят завтраки в Париже на шопинг на Марсе. И хотя пока еще нет точных дат, когда эта мечта полностью воплотится в жизнь, уже сейчас американская компания Orion Span готовится к постройке настоящего космического отеля, который примет постояльцев уже в 2022 году. Наверняка уплатить круглую сумму и оказаться в числе первых захотят многие жители Земли, ну а мы с уверенностью можем сказать, что дамам с имплантами вход на орбиту заказан, и никакие деньги тут не помогут. К сожалению, в невесомости силикон имеет свойство взрываться. Осторожно, гравитация! Насладившись космическим пространством и невесомостью, бывает крайне сложно вернуться домой, на Землю. Особенно нелегко привыкнуть к тому, что предметы падают вниз, а не продолжают болтаться рядом, если их отпустить. Так что осторожнее с ценными предметами, особенно на первое время!

Ну а чтобы еще больше погрузится в захватывающую атмосферу космоса, предлагаем обратить внимание на лучшие зарубежные фильмы про космонавтов.