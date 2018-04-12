12 первых рекордов отечественной космонавтики

В честь Дня космонавтики 12 апреля в 23.00 телеканал «МИР» покажет фильм «Королев». Это история о судьбе человека, который создал космический корабль «Восток» и стал основоположником практической космонавтики. Осенью 1938 года конструктор Сергей Королев арестован НКВД. Под пытками следователи пытаются добиться его признания в антисоветской деятельности, каждый раз приводя изобличающие факты из биографии молодого ученого. Погружаясь в воспоминания Королева, зритель увидит жизнь конструктора его глазами.

Отдавая дань этому великому человеку, «МИР 24» вспоминает славную историю отечественной космонавтики. Мы проследим примеры первенства отечественной космонавтики от первого искусственного спутника Земли до первой женщины-космонавта, вышедшей из орбитальной станции в открытый космос.

День, когда Советский Союз отправил в космос первого землянина — 12 апреля 1961 года — стал сначала национальным, а полвека спустя и всемирным праздником: Международным днем полета человека в космос. Такое решение в 2011 году приняла на специальном заседании Генеральная ассамблея ООН . Но и без него весь мир прекрасно понимал и помнил, что именно советская космонавтика стала первопроходцем в освоении околоземного пространства — да и не только в нем.

Несмотря на то, что основные документы, касающиеся германской ракетной программы, которая была самой передовой в 1930-40-х годах, достались американским специалистам, и они же сумели вывезти из Третьего рейха большинство ведущих немецких ракетчиков, в том числе Вернера фон Брауна, будущего «отца» космической программы США , Советский Союз во многих вопросах опередил своих заокеанских конкурентов. Сегодня «МИР» рассказывает о двенадцати достижениях отечественной космонавтики, которые стали первыми в своем роде.

Первый искусственный спутник Земли — 1957 год Фото: wikimedia.org / Юрий Лапицкий

{} Как ни удивительно, такое совершенно мирное достижение, как запуск первого искусственного спутника Земли — имеет сугубо военное происхождение. Впрочем, как писал еще в 1939 году выдающийся ракетчик-теоретик Михаил Тихонравов , «все без исключения работы в области ракетной техники в конце концов ведут к космическому полету».

Космос на Земле

Как подготовиться к полету на Луну

Работая над созданием первой в мире баллистической ракеты, Сергей Королев и его команда создали легендарную «семерку» — ракету Р-7. Именно она и стала носителем для первого искусственного спутника Земли — и она же, неоднократно модернизированная и доработанная, до сих пор выводит на орбиту космические аппараты и космонавтов.

На рассвете 3 октября 1957 года ракета Р-7 № М1-9, в головной части которой под обтекателем прятался ПС-1 — тот самый полуметровый шар с антеннами, который станет символом новой, космической эры, была установлена на стартовый стол испытательного полигона № е5 Министерства обороны СССР Тюратам (будущий Байконур ). А через полтора дня, в 22 часа 28 минут 34 секунды 4 октября 1957 года первый в мире искусственный спутник Земли стартовал в космос.

Первое живое существо за пределами Земли — 3 ноября 1957 года

{} Всего через месяц после запуска первого искусственного спутника Земли Советский Союз совершил новый прорыв в исследовании околоземного пространства, отправив на космическом корабле первое живое существо. Им стала собака по кличке Лайка. На момент отправки в космос ей было около двух лет: точнее установить не удалось, поскольку первая собака-космонавт была совершенно беспородной, взятой из приюта. И это не случайность: породистые собаки, изнеженные и капризные в еде, не подходили для подобной миссии, тогда как дворняжки оказались наилучшими кандидатами, легко обучаемыми и неприхотливыми. Но, к сожалению, даже неприхотливый собачий организм не смог справиться с перегревом, которому подвергся «Спутник-2» — именно так назывался космический аппарат, в котором на орбиту отправили собаку. Лайка успела пролететь четыре витка вокруг Земли, прежде чем умерла от перегрева…

Первая фотография обратной стороны Луны — 7 октября 1959 года

Фото: wikimedia.org / Armael

{} На протяжении всей истории наблюдений с Земли ее единственного спутника люди мечтали увидеть обратную сторону Луны. Но небесная механика устроена так, что земляне могут наблюдать лишь одно лунное полушарие: другой стороной спутник к нашей планете не поворачивается. С началом космических полетов появилась возможность компенсировать этот недостаток. Для фотографирования обратной стороны Луны к ней была отправлена советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3». Станция успешно справилась со своей задачей, и 7 октября 1959 года на Земле, в Симеизской обсерватории, расположенной на полуострове Крым , приняли первые снимки доселе невидимой лунной поверхности.

А через двадцать дней, 27 октября эти фотографии стали достоянием общественности: их опубликовали в газете «Правда» — главном печатном органе Советского Союза. Благодаря этим снимкам советские ученые получили уникальную возможность первыми дать имена сотням лунных объектов, и эти названия были утверждены на международном уровне. Кстати, первым прилунившимся космическим аппаратом тоже была советская межпланетная станция: «Луна-2» добралась до лунной поверхности 14 сентября 1959 года.

Первый человек в космосе — 12 апреля 1961 год Фото: wikimedia.org / SiefkinDR

{} Это, пожалуй, самое знаменитое из всех космических событий в мире, даже более знаменитое, чем запуск первого спутника. Трудно найти человека старше тридцати лет, который не знал бы, что 12 апреля 1961 года в космос отправился первый пилотируемый космический аппарат «Восток-1», на борту которого находился первый космонавт Земли — гражданин СССР, старший лейтенант ВВС Юрий Гагарин . О том, что первым станет именно он, стало известно лишь за четыре дня до старта: вплоть до 8 апреля выбор шел между Гагариным и его коллегой по первому отряду космонавтов Германом Титовым . На кандидатуре Юрия Гагарина настоял командир отряда космонавтов Николай Каманин — один из семи первых Героев Советского Союза, участник операции по спасению челюскинцев. В 9.07 по московскому времени 12 апреля ракета Р-7 стартовала с испытательного полигона Тюратам, в 9.52 «Восток-1» уже находился на околоземной орбите, а в 10.25 уже включились тормозные двигатели, и космонавт начал обратный путь на Землю.

Первый выход человека в открытый космос — 18 марта 1965 года

{} За неполные четыре года, прошедшие со дня первого пилотируемого полета в космос, Советский Союз успел отправить в полет еще восьмерых космонавтов, не считая Юрия Гагарина. Одиннадцатым стал Алексей Леонов — человек, который первым покинул космический корабль и вышел в открытый космос. К этому времени на смену первым космическим кораблям — «Востокам» — пришли более современные «Восходы», на втором из которых и отправился в полет экипаж в составе Алексея Леонова и Павла Беляева (космонавта №10).

Беляев занимал должность командира корабля: ему предстояло управлять «Восходом-2», пока его напарник будет совершать первый в истории человечества выход в открытый космос. Операция заняла в общей сложности почти 24 минуты, из которых только половину времени Алексей Леонов, облаченный в специально сконструированный для этой цели скафандр «Беркут», провел непосредственно вне корабля. Кстати, возвращение на «Восход» оказалось труднее, чем выход из него: в космосе скафандр раздулся от давления кислорода, и космонавт не пролезал в шлюз до тех пор, пока не стравил излишек давления.

Первая успешная посадка на другую планету — 1 марта 1966 года

Фото: wikimedia.org / в общественном достоянии

Кометы, взрыв Солнца, супервулкан

Как погибнет наша планета?

{} После того, как советская станция «Луна-2» сумела достичь поверхности Луны, стало понятно, что подобные операции возможны — и в Советском Союзе начали планировать полет на Венеру. Однако куда большее расстояние до Утренней звезды, как поэтически называют вторую планету Солнечной системы, и более сложная небесная механика такого полета стали причиной множества неудач, которые потерпела советская венерианская программа прежде, чем добиться успеха.

Штурм Венеры начался 4 февраля 1961 года, но лишь 1 марта 1966-го автоматическая межпланетная станция «Венера-3» сумела достичь атмосферы Венеры. Чтобы точно навести станцию на планету, пришлось пожертвовать стартовавшей на день раньше станцией «Венера-2»: она фактически указала точный путь, но сама пролетела мимо и ушла в открытый космос. И хотя подтверждения, что третья «Венера» достигла поверхности, на Земле так и не получили, поскольку на подлете к цели вся телеметрия с «Венеры-3» прекратилась, по всем расчетам хотя бы спускаемая капсула добралась до венерианской поверхности. Это подтвердил следующий полет «Венеры-4»: она пролетела по той же траектории и сообщила о своем спуске на поверхность Венеры.

Первый искусственный спутник другого небесного тела — 3 апреля 1966 года

Фото: wikimedia.org / в общественном достоянии

{} Как ни удивительно, после запуска первого искусственного спутника Земли подавляющее большинство других космических аппаратов либо повторяли его судьбу, либо предназначались для достижения поверхности других небесных тел. А первый искусственный спутник появился у другого небесного тела только в апреле 1966 года. Им стала автоматическая межпланетная станция «Луна-10», задачей которой стало исследование поверхности Луны, проведение повторного фотографирования обратной стороны естественного спутника Земли, а также изучение его гравитационного поля. Со всеми этими работами станция справилась отлично, проведя на окололунной орбите 56 дней активного существования. За это время с «Луной-10» состоялось 219 сеансов связи, которые дали советским ученым бесценные данные.

Первые живые существа, облетевшие Луну — 15 сентября 1968 года

{} Успех советской лунной программы и информация о том, что в Америке вовсю идет подготовка к высадке первых людей на Луне, подтолкнули отечественную космонавтику к организации и проведению полета, в ходе которого живые существа должны были облететь вокруг спутника Земли и вернуться назад. Поскольку такой полет занимает гораздо больше времени, чем обычный орбитальный околоземный, в него решено было отправить таких существ, которые могут подолгу существовать в не самых комфортных условиях. Выбор пал на среднеазиатских черепах, компанию которым составили мухи, жуки, растения, а также семена высших растений, бактерии и водоросли. Полет занял шесть дней, спускаемый аппарат благополучно приводнился в Индийском океане, и вскоре всех подопытных животных и других существ доставили в Москву . Черепахи прекрасно перенесли полет, за единственным исключением: от больших перегрузок во время спуска у них вылезли из орбит глаза.

Первая стыковка в на орбите — 16 января 1969 года

Фото: wikimedia.org / Луноход 2 {} По мере того, как росло число пилотируемых полетов в космос, росли и связанные с ними риски. Главной опасностью была угроза навсегда остаться на орбите из-за отказа систем управления или оказаться закупоренным в неисправном космическом корабле. Чтобы иметь возможность оказать помощь космонавту, попавшему в такую непредвиденную ситуацию, необходимо было создать и отработать систему спасения. А она была невозможна без создания и отработки системы стыковки космических кораблей. Именно эту задачу и решили в январе 1969 года два советских космических корабля — «Союз-4» и «Союз-5». Первый, экипаж которого составляли Борис Волынов, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов, был «активным», то есть управлял стыковкой именно он. Второй, которым управлял Владимир Шаталов , был «пассивным» и шел на стыковку по наводке с корабля-партнера. При этом на расстояние в 100 метров оба «Союза» свела автоматика, а вот дальше за дело взялись люди — и добились успеха. Около 8 утра 16 января корабли состыковались, и космонавт Владимир Шаталов не удержался от радостного вскрика: «Есть рукопожатие!»

Первый самоходный аппарат на поверхности другого небесного тела — 17 ноября 1970 года

Фото: wikimedia.org / в общественном достоянии

{} Хотя первенство в пилотируемой высадке на поверхность Луны формально принадлежит Америке (хотя в последнее время появляется все больше свидетельств, говорящих о том, что это могло быть постановкой, а не реальной высадкой), первый самоходный аппарат с дистанционным управлением на поверхность спутника Земли отправил Советский Союз. Хотя этот восьмиколесный агрегат с характерным силуэтом и получил название «Луноход-1», формально он был вторым по счету; но формально первый так и не смог достичь лунной поверхности из-за аварии в момент выхода ракеты на орбиту. Второй запуск оказался успешным, и 17 ноября 1970 года «Луноход-1» съехал с транспортной платформы спускаемого аппарата и отправился в свое научное путешествие по Луне. Оно продлилось почти год по земному времени и всего одиннадцать лунных дней; за это время луноход проехал свыше 10 километров и передал на Землю ценнейшую информацию. Кстати, хотя связь с «Луноходом-1» пропала 30 сентября 1971 года, его по-прежнему обнаруживают с Земли за счет срабатывания уголкового отражателя, возвращающего направленный на него с земной поверхности лазерный луч.

Первая обитаемая орбитальная станция — 19 апреля 1971 года

Фото: wikimedia.org / в общественном достоянии

{} После того, как советские космонавты получили опыт стыковки в космосе, до создания долговременных орбитальных станций, которые позволяли бы подолгу работать на околоземной орбите, оставался один шаг. И в Советском Союзе его успешно совершили, отправив на орбиту — кстати, почти ровно через десять лет после полета первого космонавта! — орбитальную станцию «Салют-1». Сегодня уже никто не скрывает, что эти станции имели в первую очередь военное предназначение: их обитатели должны были заниматься разведкой. Лишь четвертый по счету «Салют» был сугубо гражданским, и таким же стали последние две станции этой программы — «Салют-6» и «Салют-7». На этих станциях уже работали многодневные космические экспедиции, по нескольку сотен суток. А «Салют-1» проработал на орбите всего 175 дней, пока 11 октября 1971 года по команде с Земли на станции не включились тормозные двигатели, расположенные в агрегатном отсеке, после чего она сошла с орбиты и частично сгорела в атмосфере, а то, что уцелело, утонуло в Тихом океане.

Первая женщина, вышедшая в открытый космос — 25 июля 1984 года

Фото: kremlin.ru {} Отечественная космонавтика может гордиться не только запуском первого человека в космос и первым выходом человека в космическое пространство из пилотируемого корабля. Первой женщиной, слетавшей в космос, тоже была наша соотечественница, Валентина Терешкова. Но поскольку об этом всем известно, вспомним куда более выдающиеся заслуги ее последовательницы, освоившей работу в открытом космосе. Светлана Савицкая была второй женщиной, отправившейся в космический полет, а также и первой женщиной в мире, совершившей два таких полета. Впервые Светлана Савицкая отправилась в космос 19 августа 1982 года на борту космического корабля «Союз Т-7» и проработала на орбитальной станции «Салют-7» 113 суток. Второй полет начался 17 июля 1984 года и продолжался всего 12 суток, но за это время Светлана, работая на той же станции «Салют-7», успела стать первой женщиной, вышедшей за пределы космического корабля и работавшей в открытом космосе. Общая продолжительность пребывания вне корабля составила чуть больше трех с половиной часов, но даже если бы и несколько минут, все равно очередной космический рекорд остался за отечественной космонавтикой.

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