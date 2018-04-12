Изымать товары будут у нелегальных продавцов в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . За три месяца 2018 года на предпринимателей Ижевска, занимающихся несанкционированной торговлей, наложены административные штрафы на 620 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе совещания в мэрии Ижевска выяснилось, что на территории города проведены более 100 межведомственных рейдов по местам несанкционированной торговли, составлены 135 протоколов об административном правонарушении. При этом отмечается, что еженедельные рейды районных администраций не могут решить проблему стихийной торговли, поскольку штрафуют в результате не организаторов незаконной торговли, а исполнителей — наёмных продавцов.

Отмечаются, что организаторы подобной деятельности нарушают права потребителей, реализуют продукцию без сертификатов качества и сомнительного происхождения. Глава Ижевска Юрий Тюрин подчеркнул, что только системное изъятие товара приведёт к уменьшению нелегальных торговых точек.

«Наша задача — искоренить незаконную торговлю, которая сейчас процветает в городе, определить механизмы борьбы с нарушителями. Нам нужно в полной мере использовать свои полномочия для решения этого вопроса, привлекать к работе все заинтересованные ведомства», — сказал глава Ижевска.

Напомним, что в соответствии со статьёй 13 Закона Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» за торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность в виде штрафов до 5 тыс. рублей — для физических лиц, от 10 тыс. до 50 тыс. рублей — для индивидуальных предпринимателей, от 15 тыс. до 100 тыс. рублей — для юридических лиц.