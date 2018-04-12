В Удмуртии до 1 мая должны определить регионального оператора в сфере оборота ТКО

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии до 1 мая должны определить регионального оператора в сфере оборота ТКО. По словам председателя постоянной комиссии по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимира Варламова, до 13 апреля принимаются заявки на конкурс.

«Есть дорожная карта по этой работе. У нас 13 апреля закончится прием заявок по конкурсу на регионального оператора по обороту с твердыми коммунальными отходами. 16-17 апреля мы должны рассмотреть заявки и до 1 мая провести конкурс. Конечно есть проблемы с мусором. Сегодня у нас в республике по Сарапулу, по воткинской свалке — у них сроки заканчиваются 1 января 2019 года, поэтому проблема существует», — рассказал Владимир Варламов.

Он также отметил, что сейчас в регионе полигоны действуют на территории Увинского, Як-Бодьинского и Завьяловского районов. «Сегодня ведется выбор площадок. Я хотел бы обратиться к населению. Не надо быть заложниками интриг наших бизнесменов, которые пытаются отставить свои интересы руками населения. У нас везде ведь населенные пункты. Сложно сказать: где плохо и где хорошо? Но современный полигон это не та свалка которая есть, например, в Воткинске », — сказала Владимир Варламов.

Он обратил внимание на то, что на данный момент муниципальные власти довольно часто не дорабатывают в плане информирования населения. «Я считаю, что муниципалы не дорабатывают», — сказал Варламов.