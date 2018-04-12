События и праздники 12 апреля: События 12 апреля произошедшие в мире в разные года, Календарь праздников даты и события года. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ и ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 12 АПРЕЛЯ:
Международный день полёта человека в космос (ООН)
Всемирный день авиации и космонавтики (FAI)
Национальные:
Россия — День космонавтики
Казахстан — День работников науки
Либерия, Национальный день освобождения (1980).
США — Ночь Юрия
Украина — День работников ракетно-космической отрасли Украины.
РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 12 АПРЕЛЯ:
Католические
Память святого Зенона, епископа Верона
Память святого Юлия, папы римского
Память святого Алфериоъ
Память святого Ангело Карлетти ди Кивассо
Память святого Эркембода
Православные
Память преподобного Иоанна Лествичника (649 год);
Память святителя Софрония, епископа Иркутского (1771 год);
Память святого Зенона, епископа Вероны
Память пророка Иоада (X век до Р. Х.);
Память апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафродита (I век);
Индуизм
Наваратри — праздник поклонения и танца в индуизме.
Древнеримские
Цереалии
Рождение Кибелы (в 203 г. до н. э. в Остияю привезли статую богини Кибелы)
ИМЕНИНЫ 12 АПРЕЛЯ:
Католические именины: Виктор, Зенон, Людослав, Юлиан.
Православные именины: Зосима, Иван, Софрон.
ИЗВЕСТНЫЕ ЛИЧНОСТИ, РОДИВШИЕСЯ 12 АПРЕЛЯ:
1823 — Александр Николаевич Островский, драматург, член-корреспондент Петербургской Академии наук.
1839 — Николай Михайлович Пржевальский, географ, исследователь Центральной Азии.
1847 — Егор Иванович Золотарёв, русский математик. Основная тематика работ — теория чисел.
1850 — Николай Дмитриевич Голицын, князь, российский государственный деятель, последний председатель Совета Министров Царской России.
1884 — Отто Мейергоф, немецкий биохимик, лауреат Нобелевской премии 1922 года.
1903 — Ян Тинберген, голландский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1969 года.
1917 — Александр Иванович Шалимов, советский учёный-геолог и писатель-фантаст.
1918 — Андрей Алексеевич Попов, советский актёр театра и кино, народный артист СССР (1966).
1928 — Зураб Иванович Анджапаридзе, грузинский оперный певец (тенор), народный артист СССР.
1931 — Леонид Петрович Дербенёв, советский поэт-песенник.
1932 — Жан-Пьер Марьель, французский актёр.
1933 — Монсеррат Кабалье, испанская каталонская оперная певица (сопрано).
ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 12 АПРЕЛЯ:
467 — Прокопий Антемий стал императором Западной Римской империи.
1242 — победа русского войска под предводительством князя Александра Невского над ливонскими рыцарями в Ледовом побоище на берегу Чудского озера (5 апреля по старому стилю).
1606 — По указу английского короля Якова I, который одновременно был королём Шотландии Яковом VI, введён новый флаг, позже получивший название «Юнион Джек». Так как Англия и Шотландия тогда были самостоятельными государствами, то флаг использовался как дополнительный на кораблях обеих стран, чтобы показать, что они служат одному государю.
1861 — В Российской империи издан Указ «Об учреждении в Санкт-Петербурге Александровской больницы для рабочего населения в память 19 февраля 1861 г.»
1881 — Объявление Высочайшего разрешения императора Александра III свободного въезда и выезда из России.
1903 — В Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания.
1934 — Скорость ветра в 372 километра в час зарегистрирована на горе Вашингтон (штат Нью-Гэмпшир, США).
1937 — Стендовые испытания газотурбинного реактивного двигателя Ф. Уиттла.
1943 — Был основан «Курчатовский институт» для создания ядерного оружия.
1949 — На юго-западе столицы СССР города Москвы началось строительство Главного здания МГУ на Воробьёвых горах.
1954 — на экраны вышел фильм с участием Билла Хейли и его мелодией «Rock Around The Clock». Рождение танцевального «Рок-н-ролла».
1961 — Первый в мире полёт человека в космос, осуществлённый Юрием Гагариным на советском космическом корабле «Восток».
1964 — На орбиту вокруг Земли выводится космический аппарат «Полёт-2».
1985 — С конвейера Горьковского автозавода сошёл миллионный экземпляр «Волги» ГАЗ-24.
1992 — Под Парижем открылся «Евро-Диснейленд».
1995 — Запущен каталог «Yahoo!», быстро ставший одним из самых популярных в мире.
ЗНАМЕНИТОСТИ, ОТМЕЧАЮЩИЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 12 АПРЕЛЯ:
День рождения: 12 апреля 1956
Американский актер, стал популярен благодаря гангстерским боевикам «Неприкасаемые» и «Крёстный отец 3».
День рождения: 12 апреля 1949
Российский клоун-кошковод, народный артист РСФСР.
День рождения: 12 апреля 1961
Российский актёр эстрады и кино, заслуженный артист России.
День рождения: 12 апреля 1972
Популярная российская актриса.
Бруклин Деккер
День рождения: 12 апреля 1987
Американская модель, актриса.
День рождения: 12 апреля 1979
Американская актриса, стала звездой сериала «Моя так называемая жизнь». В 16 лет сыграла Джульетту в римейке знаменитой трагедии Шекспира и получила звание актрисы года.
12 АПРЕЛЯ В НАРОДНОМ КАЛЕНДАРЕ:
Беды с домовым. Иоанн Лествичник. Простины Беломорья (северн.).
народные приметы:
В этот день полагалось печь из теста лесенки — для будущего восхождения на небо.
Домовой бесится до полуночи и, пока не запоёт петух, не узнаёт своих домашних. Поэтому ходить на двор в этот день было нежелательно.
Средний срок начала тяги вальдшнепов; если вдруг тяга прекращается — жди скорого похолодания.