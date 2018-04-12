События и праздники 12 апреля: События 12 апреля произошедшие в мире в разные года, Календарь праздников даты и события года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ и ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 12 АПРЕЛЯ:

Международный день полёта человека в космос ( ООН

Всемирный день авиации и космонавтики (FAI)

Национальные:

Казахстан — День работников науки

Либерия , Национальный день освобождения (1980).

Украина — День работников ракетно-космической отрасли Украины.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 12 АПРЕЛЯ:

Католические

Память святого Зенона, епископа Верона

Память святого Юлия, папы римского

Память святого Алфериоъ

Память святого Ангело Карлетти ди Кивассо

Память святого Эркембода

Православные

Память преподобного Иоанна Лествичника (649 год);

Память святителя Софрония, епископа Иркутского (1771 год);

Память святого Зенона, епископа Вероны

Память пророка Иоада (X век до Р. Х.);

Память апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафродита (I век);

Индуизм

Наваратри — праздник поклонения и танца в индуизме.

Древнеримские

Цереалии

Рождение Кибелы (в 203 г. до н. э. в Остияю привезли статую богини Кибелы)

ИМЕНИНЫ 12 АПРЕЛЯ:

Католические именины: Виктор, Зенон, Людослав, Юлиан.

Православные именины: Зосима, Иван, Софрон.

ИЗВЕСТНЫЕ ЛИЧНОСТИ, РОДИВШИЕСЯ 12 АПРЕЛЯ:

1847 — Егор Иванович Золотарёв, русский математик. Основная тематика работ — теория чисел.

1850 — Николай Дмитриевич Голицын, князь, российский государственный деятель, последний председатель Совета Министров Царской России.

1884 — Отто Мейергоф, немецкий биохимик, лауреат Нобелевской премии 1922 года.

1903 — Ян Тинберген , голландский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1969 года.

1917 — Александр Иванович Шалимов, советский учёный-геолог и писатель-фантаст.

1918 — Андрей Алексеевич Попов , советский актёр театра и кино, народный артист СССР (1966).

1933 — Монсеррат Кабалье , испанская каталонская оперная певица (сопрано).

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 12 АПРЕЛЯ:

467 — Прокопий Антемий стал императором Западной Римской империи.

1242 — победа русского войска под предводительством князя Александра Невского над ливонскими рыцарями в Ледовом побоище на берегу Чудского озера (5 апреля по старому стилю).

1606 — По указу английского короля Якова I, который одновременно был королём Шотландии Яковом VI, введён новый флаг, позже получивший название «Юнион Джек». Так как Англия и Шотландия тогда были самостоятельными государствами, то флаг использовался как дополнительный на кораблях обеих стран, чтобы показать, что они служат одному государю.

1861 — В Российской империи издан Указ «Об учреждении в Санкт-Петербурге Александровской больницы для рабочего населения в память 19 февраля 1861 г.»

1881 — Объявление Высочайшего разрешения императора Александра III свободного въезда и выезда из России.

1903 — В Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания.

1934 — Скорость ветра в 372 километра в час зарегистрирована на горе Вашингтон (штат Нью-Гэмпшир, США).

1937 — Стендовые испытания газотурбинного реактивного двигателя Ф. Уиттла.

1949 — На юго-западе столицы СССР города Москвы началось строительство Главного здания МГУ на Воробьёвых горах.

1954 — на экраны вышел фильм с участием Билла Хейли и его мелодией «Rock Around The Clock». Рождение танцевального «Рок-н-ролла».

1961 — Первый в мире полёт человека в космос, осуществлённый Юрием Гагариным на советском космическом корабле «Восток».

1964 — На орбиту вокруг Земли выводится космический аппарат «Полёт-2».

1985 — С конвейера Горьковского автозавода сошёл миллионный экземпляр «Волги» ГАЗ-24.

1992 — Под Парижем открылся «Евро-Диснейленд».

1995 — Запущен каталог « Yahoo !», быстро ставший одним из самых популярных в мире.

ЗНАМЕНИТОСТИ, ОТМЕЧАЮЩИЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 12 АПРЕЛЯ:

День рождения: 12 апреля 1956

Американский актер, стал популярен благодаря гангстерским боевикам «Неприкасаемые» и «Крёстный отец 3».

День рождения: 12 апреля 1949

Российский клоун-кошковод, народный артист РСФСР.

День рождения: 12 апреля 1961

Российский актёр эстрады и кино, заслуженный артист России.

День рождения: 12 апреля 1972

Популярная российская актриса.

День рождения: 12 апреля 1987

Американская модель, актриса.

День рождения: 12 апреля 1979

Американская актриса, стала звездой сериала «Моя так называемая жизнь». В 16 лет сыграла Джульетту в римейке знаменитой трагедии Шекспира и получила звание актрисы года.

12 АПРЕЛЯ В НАРОДНОМ КАЛЕНДАРЕ:

Беды с домовым. Иоанн Лествичник. Простины Беломорья (северн.).

народные приметы:

В этот день полагалось печь из теста лесенки — для будущего восхождения на небо.

Домовой бесится до полуночи и, пока не запоёт петух, не узнаёт своих домашних. Поэтому ходить на двор в этот день было нежелательно.

Средний срок начала тяги вальдшнепов; если вдруг тяга прекращается — жди скорого похолодания.