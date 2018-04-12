Старухи «с прорухами» воруют в магазинах Болотного

Охранники супермаркетов «Мария-Ра», FIX Price , «Холди» и «Магнит» рассказывают, что без приключений, главные герои которых чаще подростки, не проходит и дня. Ребята набирают в карманы сырки, жвачки, чипсы и не подозревают, что находятся под пристальным вниманием камер наблюдения.

Начальник отделения дознания Светлана Ягло рассказала корреспонденту VN.ru : «В нашем районе участились кражи из магазинов. Воруют дети, подростки, взрослые, и, что удивительно, пожилые. У нас каждый день в дежурной части плачут бабушки и просят прощения за содеянное. Благо, что стоимость товаров невысокая и в большинстве случаев „первый промах“, то есть попалась в первый раз, а так бы уголовное дело завели».

По словам сотрудников полиции, бабушки в сноровке подросткам не уступают. Они вспарывают карманы в пальто и складывают в подол продукты — колбасу, сыр и прочее. Скольким удалось выйти из магазина, не расплатившись, неизвестно. Но и в полицию приводят тоже немало. Молодежь и люди среднего возраста умудряются съесть товар прямо в магазине и доказывают обратное. И только видео с камер наблюдения как доказательство обязывает оплачивать продукт.

Сотрудники полиции предупреждают: с июля 2016 года законодательство изменилось, и за совершение мелкого хищения граждане будут нести уголовную ответственность, подростки с 16 лет в том числе. За единоразовую мелкую кражу товара в магазине стоимостью до 2,5 тысяч рублей на подростка и на взрослого составляют административный протокол и ставят на учет.

Если же в течение года он совершает второе правонарушение — заводят уголовное дело. Наказание — исправительные работы или ограничение свободы. Пока в Болотнинском районе не завели ни одного уголовного дела за хищение на подростков, но уверяют, если так дело пойдет и дальше, работы в исправительных целях найдут для каждого желающего «бесплатного сыра».

Участились магазинные кражи и в Венгеровском районе. Во многих неприятных инцидентах виноваты сами владельцы торговых точек. Они облегчают задачу преступникам, пренебрегая средствами защиты, запирают двери символически. Последний магазин, ограбленный в райцентре, находился у отдела полиции.