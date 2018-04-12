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Асфальтобетонное покрытие в районе отремонтировали по семи адресам
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Асфальтобетонное покрытие в районе отремонтировали по семи адресам 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Асфальт на проезжей части отремонтировали по семи адресам. Об этом стало известно 9 апреля.
— Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» провели ремонт дорог с применением литого асфальта. Данный состав содержит в себе большое количество битума. Применение этой технологии в ремонте асфальта позволяет дорожному покрытию позволяет покрытию прослужить гораздо дольше обычного, — сообщил заместитель директора управляющей компании Михаил Гудухин.
Он добавил, что специалисты устранили все ямы и неровности.
Ремонт дорог проходил по адресам: Большой Сухаревский переулок, дом 5, строение 1, и дом 15, строение 1; улица Гиляровского, дом 35; проспект Мира, дом 33, корпус 1; Ботанический переулок, дом 12; улица Гиляровского, дом 62; и Капельский переулок, дом 5.
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