Асфальтобетонное покрытие в районе отремонтировали по семи адресам

Асфальт на проезжей части отремонтировали по семи адресам. Об этом стало известно 9 апреля.

— Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» провели ремонт дорог с применением литого асфальта. Данный состав содержит в себе большое количество битума. Применение этой технологии в ремонте асфальта позволяет дорожному покрытию позволяет покрытию прослужить гораздо дольше обычного, — сообщил заместитель директора управляющей компании Михаил Гудухин.

Он добавил, что специалисты устранили все ямы и неровности.

Ремонт дорог проходил по адресам: Большой Сухаревский переулок, дом 5, строение 1, и дом 15, строение 1; улица Гиляровского, дом 35; проспект Мира, дом 33, корпус 1; Ботанический переулок, дом 12; улица Гиляровского, дом 62; и Капельский переулок, дом 5.