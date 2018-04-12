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Молодые ученые представили «100 идей для Беларуси»
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Молодые ученые представили «100 идей для Беларуси» 

Мир24 1 час назад
IT-технологии и разработки в медицине. В Минске подводят итоги республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси». В финале в этом году представлено более ста разработок в 16 номинациях, сообщает телеканал «МИР 24».
Свои проекты презентуют школьники, студенты и молодые ученые. Все они победители областных этапов конкурса. Среди особенностей нынешнего конкурса новые номинации и участие в проекте людей с ограниченными возможностями на общих основаниях.
«Сегодня нужны идеи, которые будут служить развитию нашей страны. Очень приятно, что молодежь генерирует такие идеи. Если говорить об особенностях этого сезона, то большинство идей связано с информационными технологиями, с IT-сферой», — первый секретарь ЦК Белорусского республиканского союза молодежи Андрей Беляков.
Последнюю разработку студентов Белорусского института информатики и радиоэлектроники уже опробовали в деле. Специальный квадрокоптер https://mir24.tv/news/16290175/v-rossii-bespilotniki-hotyat-podzaryazhat-ot-lep способен находить браконьеров, как днем, так и ночью. Не исключено, что в ближайшее время его возьмут на вооружение некоторые рыбные и охотничьи хозяйства.
Победителей по итогам финала конкурса определят уже сегодня. Они получат гранты.
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