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Новые авиамаршруты могут связать Самару, Сибирь и юг России
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Новые авиамаршруты могут связать Самару, Сибирь и юг России 

ТРК Губерния 59 минут назад
В будущем Самарская область может стать ближе к городам Сибири и юга России. Возможные планы по развитию межрегиональной авиации глава региона Дмитрий Азаров обсудил с председателем совета директоров компании «Азимут» Павлом Удодом. Руководство воздушного перевозчика заинтересовано в том, чтобы совершать больше рейсов из «Курумоча» по своим традиционным направлениям.
"Основные наши целевые сегменты полетов — это города Сибири, Поволжья, северо-запада России и прямые перелеты в города южные, такие как Краснодар, Ростов, Сочи", — пояснил Павел Удод.
Авиакомпания увеличивает количество воздушных судов. Ее руководство намерено изучить потребности жителей региона — какие направления наиболее востребованы сегодня. Дмитрий Азаров отметил: «На нашей встрече присутствуют министры транспорта, финансов, имущества. То есть мы готовы комплексно обсудить вопросы возможного сотрудничества, рассмотреть вопрос поддержки развития региональной авиации».
Перевозчик уже работает в Самаре, совершает рейсы из Курумоча в Ростов-на-Дону. Компания летает самолетами «Сухой суперджет-100». Первый борт «Азимута» приземлился на Самарскую землю в конце октября 2017 года. Губерния одной из первых была включена в маршрутную сеть, что подчеркивает статус и экономическую активность региона.
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