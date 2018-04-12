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В «Юрьеву ночь» члены Космического общества Сан-Диего попробуют «космическое» пиво
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В «Юрьеву ночь» члены Космического общества Сан-Диего попробуют «космическое» пиво 

ТАСС 57 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Специальным «космическим» пивом отметят в четверг годовщину первого полета человека в космос участники «Космической вечеринки» в Сан-Диего (штат Калифорния). В этот день Intergalactic Brewing Company ("Межгалактическая пивоваренная компания") угостит собравшихся особым сортом пива, сваренного специально к этой дате.
"Каждый год 12 апреля участники мероприятий в рамках «Юрьевой ночи» по всему миру вспоминают Юрия Гагарина, первого человека, совершившего в 1961 году полет в космос, — сообщили на своем сайте организаторы мероприятия. — Мы приветствуем все те замечательные дела, которые человечество осуществляет сейчас в космосе!". Средства, вырученные от организации вечеринки с «космическим» пивом будут направлены на финансирование мероприятий «Космического общества Сан-Диего», насчитывающего в своих рядах около 600 членов.
"Юрьева ночь" первые была проведена в 2001 году по случаю 40-й годовщины первого полета человека в космос. В нынешнем году, по данным организаторов, мероприятия по случаю очередной даты пройдут по всему миру. Так, годовщину полета Юрия Гагарина будут отмечать в экспедиционном лагере в самом сердце Сахары, на антарктической станции «Палмер», в школах Индии и Японии, в музее Ленина в Тампере и в Британском межпланетном обществе в Лондоне, на маскарадном балу в ирландском Дублине и в Космическом центре Макмиллана в Ванкувере.
В США памятную дату отметят научными лекциями в Университете Таскоги и в Музее естественной истории штата Алабама, наблюдениями звездного неба с вершины горы Пиннакль в штате Арканзас, в калифорнийском научном центре, где экспонируется один из американских «шаттлов» и в Калифорнийском отделении академии наук, в Музее космической станции в Новато (штат Калифорния), в центре «Дискавери» Национального научного фонда в штате Колорадо и в Сиэтле в Музее полета.
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