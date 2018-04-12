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Мисуркин и Белоцерковский: Орловщина отмечает День космонавтики
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Мисуркин и Белоцерковский: Орловщина отмечает День космонавтики 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Жители Орловской области, как и все россияне, сегодня, 12 апреля, отмечают День авиации и космонавтики. Эта памятная дата посвящена первому полету человека в космос, ставшим триумфом науки и всех тех, кто трудится в космической отрасли.
Двенадцатого апреля 1961 года человек впервые совершил полет в космос. Им стал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин. Корабль «Восток» стартовал в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур.
Полет Гагарина продлился 108 минут. За это время космонавт провел радиорепортаж и прием сообщений с Земли, записал свои впечатления на магнитофон, контролировал работу бортовых систем корабля, осуществлял пробное ручное управление кораблем. Приземлился Гагарин в 10:55 по московскому времени в Саратовской области около села Смеловка.
Дублер Юрия Гагарина — летчик‑космонавт Герман Титов выступил с инициативой учредить День космонавтики в СССР и предложил от имени советского правительства обратиться в ООН с идеей организации Всемирного дня космонавтики. По инициативе Генеральной ассамблеи ООН этот день провозглашен Международным днем полета человека в космос.
В Российской Федерации День космонавтики был установлен как памятная дата статьей 1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».
Орловцы гордятся своими земляками — космонавтом Роскосмоса, Героем России Александром Мисуркиным и советским учёным в области ракетно-космической техники, доктором технических наук, руководителем инженерной подготовки отряда первых советских космонавтов Сергеем Белоцерковским.
Сергей Михайлович Белоцерковский родился 9 апреля 1920 года в городе Ливны Орловской губернии.
С 1960 года его деятельность связана с космосом. В частности им организована инженерная подготовка первого отряда советских космонавтов, для многих из которых он стал руководителем дипломного проекта.
Значителен вклад Сергея Михайловича Белоцерковского в теорию и практику ракето— и авиастроения. В 1955 году им разработан метод дискретных вихрей, который получил дальнейшее развитие в работах его учеников, а позже был обобщен и перенесен в теорию упругости и электродинамику, послужил основой создания научной школы «Вычислительная аэрогидродинамика».
В 1967 году была присуждена премия Жуковского за исследования по аэродинамике крыла сложной формы самолета Ту-144. Идеи и мысли С. М. Белоцерковского нашли отражение в более чем 20 монографиях, 200 статья, 25 изобретениях.
Первый полёт в космос Александра Мисуркина произошёл в 2013 году на космическом корабле «Союз ТМА-08М». Экспедиция на МКС длилась полгода. Вместе с командиром экипажа «Союз ТМА-08М» Павлом Виноградовым и вторым бортинженером Кристофером Кэссиди, Александр Мисуркин впервые опробовал «быструю схему» старта, когда корабль достиг станции за шесть часов.
Мисуркин совершил два космических полёта к Международной космической станции на транспортный пилотируемых кораблях Союз ТМА-08М и Союз МС-06.
Участник основных космических экспедиций МКС-35/МКС-36, МКС-53 /МКС-54. Продолжительность полётов составила 334 суток 11 часов 29 минут. Совершил четыре выхода в открытый космос, общая продолжительность работ в открытом космосе составила 28 часов 13 минут.
Мисуркин подполковник запаса ВВС. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации (2016). Почётный гражданин города Орла.
Правительство Орловской области поздравило жителей региона с Днём космонавтики. В поздравлении в частности говорится:
— Освоение космоса ознаменовало начало новой эры. Эры сильных, отважных, целеустремленных людей, которые используют все достижения науки ради расширения горизонтов человеческих познаний, ради утверждения ценностей гуманизма и последовательного совместного развития конструктивных сил Планеты.
— В этой звездной плеяде особым победным светом отмечены имена наших выдающихся соотечественников: космонавтов, исследователей, инженеров, конструкторов.
— Бескрайние просторы Вселенной хранят колоссальное количество тайн, способных многое рассказать об устройстве мира, волнующих научное воображение. Пространство неизведанного ждет новых героев!
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