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Названа причина провала асфальта на улице в центре Кургана
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Названа причина провала асфальта на улице в центре Кургана 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Причиной провала асфальта на улице К. Маркса в Кургане могла стать газовая коррозия труб, сообщают в АО «Водный союз».
«Провал образовался на железобетонном коллекторе диаметром 800 мм. Наши специалисты производят откачку стоков насосом в параллельный коллектор на ул. Пролетарской. Работы на данном участке продлятся до 7 мая текущего года», — рассказал главный инженер компании Владимир Шаляпин.
На время работ установят перекачивающую станцию и смонтируют отдельную ветку для водоотведения.
Уточняется, что движение транспорта на улице будет ограничено частично, при этом работы не повлияют на маршруты общественного транспорта.
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