Названа причина провала асфальта на улице в центре Кургана

Причиной провала асфальта на улице К. Маркса в Кургане могла стать газовая коррозия труб, сообщают в АО «Водный союз».

«Провал образовался на железобетонном коллекторе диаметром 800 мм. Наши специалисты производят откачку стоков насосом в параллельный коллектор на ул. Пролетарской. Работы на данном участке продлятся до 7 мая текущего года», — рассказал главный инженер компании Владимир Шаляпин.

На время работ установят перекачивающую станцию и смонтируют отдельную ветку для водоотведения.

Уточняется, что движение транспорта на улице будет ограничено частично, при этом работы не повлияют на маршруты общественного транспорта.