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В мэрии Пензы назвали улицы, которые могут попасть под угрозу подтопления
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В мэрии Пензы назвали улицы, которые могут попасть под угрозу подтопления 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Жителей областного центра предупреждают о высокой вероятности подтопления. В минувшую среду, 11 апреля, на официальном сайте администрации Пензы опубликовали список улиц, жители которых могут столкнуться с последствиями паводка.
«На сегодняшний день приток воды в Пензенское водохранилище составляет 500 м3/сек, сброс 550 м3/сек. Уровень воды в реках Сура и Пенза значительно поднялся. Под угрозой подтопления могут оказаться дома, расположенные в микрорайоне Междуречье по улицам Локтионова, Крамского, Мутовкина и Боровиковского», — сообщает пресс-служба городской администрации.
В мэрии добавили, что в настоящее время, чтобы не допустить подтопление домов, закрыты водопереливные трубы. Сотрудниками МКУ «Управление по делам ГОЧС города Пензы» организован обход населения. Местных жителей предупреждают о подъеме реки и напоминают правила поведения в случае подтопления домов. Также горожанам вручают памятки по мерам безопасности в паводковый период.
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