Домик здоровья для детей будет работать 14 апреля в центре Москвы на фестивале «Пасхальный дар»

Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». «Десант здоровья из Детской городской клинической больницы (ДГКБ) им. З. Башляевой ровно на один день высадится на пасхальном фестивале. На площади Революции откроется Домик здоровья, где для всех детей будут проводить экспресс-диагностику врач-ЛОР и врач-педиатр. По ее итогам доктора вручат детям паспорт здоровья, в который внесут полученные данные. В случае выявления патологий они будут выдавать направления на обследование в ДГКБ им. З. Башляевой в рамках ОМС», — рассказали в оргкомитете. Сообщается также, что на площади Революции в предпоследний день фестиваля «Пасхальный дар» в рамках дня фонда Оксаны Федоровой выступят известные артисты, среди которых — Дмитрий Галихин Юлия Началова и юные участники шоу «Голос. Дети». В павильоне напротив сцены пройдут творческие мастер-классы, всех желающих научат создавать традиционные русские игрушки с помощью ткани и ниток. Гости фестиваля смогут также послушать лекции об истории русского костюма, понятиях стиля и моды от экспертов Музея моды. А детям мастера студии «Азбука праздников» сделают бесплатный аквагрим. «Не обойдется и без традиционных пасхальных занятий! С 16:00 до 19:00 будем расписывать пасхальные яйца, используя деревянные заготовки, а с 17:00 до 19:00 — создавать чудесные пасхальные венки из березовых веточек и декоративных элементов», — добавили в оргкомитете.

Собеседник агентства напомнил, что лейтмотивом фестиваля «Пасхальный дар» стала благотворительность. Для того, чтобы поддержать фонды из числа участников фестиваля, нужно отправить SMS на короткий номер 7715 со словом «добро» и суммой пожертвования через пробел. Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Он стартовал в столице в субботу, 7 апреля, а завершится в воскресение, 15 апреля.