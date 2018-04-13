Лекция-концерт «Пушкин.. Пушкин.. Пушкин..» прошла в районном Центре социального обслуживания 

Сотрудники Территориального центра социального обслуживания провели 13 апреля лекцию-концерт «Пушкин.. Пушкин.. Пушкин..».
— Ведущей стала Галина Куничкина. Она лауреат международных конкурсов, играет на фортепиано, — сообщила организатор культурных мероприятий учреждения Лариса Чорная.
Кроме клавишного инструмента посетители услышали скрипку. Артисты прочитали стихи Александра Пушкина и рассказали интересные факты из жизни поэта.
Филиал ТЦСО в районе Якиманка расположен по адресу: 3-й Кадашевский переулок, дом 9.