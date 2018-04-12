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В Финляндии приступили к посадке картофеля
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В Финляндии приступили к посадке картофеля 

Свободная пресса 1 час назад
Из-за холодов, которые в этом году задержались, посадка картофеля в открытый грунт в Финляндии запоздала.
Как сообщает FlashNord, в предыдущие годы работы по высадке картофеля начинались уже в феврале. В 2018 году работы начались с опозданием на две недели. В Рюмяттюля первую картошку уже посадили, в других частях архипелага посадка начнется в ближайшее время, пишет Утро.ru.
Если позволит погода, то первый урожай созреет к началу июня.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что граждане РФ стали употреблять больше картофеля.
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