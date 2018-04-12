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За последние полгода Британия столкнулась с 49 атаками русских хакеров
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За последние полгода Британия столкнулась с 49 атаками русских хакеров 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Согласно заявлениям министра внутренних дел Великобритании, за последние шесть месяцев страна столкнулась с 49 отдельными инцидентами кибератак, инициированных российскими киберпреступниками. Такую цифру госпожа Эмбер Радд озвучила на проходящей в Манчестере конференции CYBERUK.
Радд отметила, что имеет место «увеличение масштабов злонамеренной киберактивности во всем мире», однако «правительство не потерпит этого». Министр внутренних дел посчитала нужным предупредить, что государства также используют интернет в разрушительных целях.
«Мы знаем о существовании нескольких государств, стремящихся использовать Сеть для сбора разведывательной и личной информации», — заявила Радд.
«Враждебно настроенные государства, а также группы индивидов, используют киберинструменты для совершения преступлений, для запугивания своих оппонентов, для воздействия на общество и манипуляции им».
Политик поделилась интересными цифрами:
«За последние шесть месяцев Национальный центр кибербезопасности отреагировал на 49 киберинцидентов, связанных с российскими киберпреступными группами. Некоторые из них атак могли привести к сотням потенциальных жертв. Российские злоумышленники систематически атакуют Великобританию, фокусируясь на энергетическом и телекоммуникационном секторах».
Этих заявлений Радд показалось мало, так что она вдобавок отметила, что именно «русские хакеры» стоят за вмешательством в выборы и атакой вредоноса NotPetya. К слову, этот цирк с русскими хакерами и выборами недавно был опровергнут американскими СМИ, которые сообщили, что в Белом доме не считают Россию виновной в кибератаке на президентские выборы в США, в ходе которой киберпреступники получили доступ к данным избирателей в штате Аризона.
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