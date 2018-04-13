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Обозреватель «Спутник в Крыму» станет диктором в «грамотном троллейбусе»
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Обозреватель «Спутник в Крыму» станет диктором в «грамотном троллейбусе» 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. В субботу, 14 апреля, международная акция грамотности «Тотальный диктант» пройдет в четырех городах полуострова: Бахчисарае, Севастополе, Симферополе и Ялте. Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» рассказал куратор проекта в РК Антон Трофимов.
Он отметил, что на закрытые площадки в крымской столице зарегистрировалось более 120 человек.
"По статистике последних лет в диктанте изъявляют желание участвовать преимущественно люди среднего и пожилого возраста. В Симферополе в этом году будет 7 площадок для написания диктанта. По предварительной регистрации уже разобрали места в Крымской республиканской библиотеке им Франко, где было 35 мест. Почти закончились места в «грамотном троллейбусе». Для всех желающих будут организованы открытые площадки, где предварительная регистрация не нужна", — отметил Трофимов.
Одной из необычных площадок этого года станет «грамотный троллейбус», мест в который почти не осталось из-за спроса желающих проверить знания в крымских горах — на Ангарском перевале. В этот раз диктором на этой площадке станет обозреватель радиостанции «Спутник в Крыму» Андрей Матюхин.
"Мне кажется, это будет очень необычно. В прошлом году я предложил свою кандидатуру в качестве диктора, в этом году меня пригласили организаторы. Текст диктанта я буду видеть впервые после вскрытия конверта, и успею пробежаться глазами по тексту одиножды перед диктовкой", — рассказал радиоведущий.
Участники площадки «грамотный троллейбус» отправятся в путь с привокзальной площади в Симферополе в направлении Алушты в 12.45. В 14.00 троллейбус остановится на Ангарском перевале, чтобы на высоте 752 метра над уровнем моря участники смогли написать диктант.
По данным организаторов, в 2017 году в Крыму акция собрала около 1 тыс. человек, а по всей стране порядка 200 тыс. желающих стали участниками «Тотального диктанта».
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