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В Перми отремонтируют стадион «Юность» и дворец спорта «Орленок»
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В Перми отремонтируют стадион «Юность» и дворец спорта «Орленок» 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В этом году власти города запланировали ремонт дворца спорта «Орленок» и трибун стадиона «Юность».
Так, планируется отремонтировать кровлю здания подтрибунных помещений стадиона «Юность», а также сделать на трибунах вентилируемый фасад. Беговые дорожки приводить в порядок пока не собираются.
— Планируется отремонтировать водопровод и пожарный водопровод в этих помещениях, провести отделочные работы в тренажерном зале стадиона, — сообщили 59.ru в пресс-службе мэрии. — Также в планах — отремонтировать тумбы крыльца главного входа во дворец спорта «Орленок» и провести ремонт в помещениях тренажерного зала на втором этаже.
Сейчас для выполнения работ СДЮСШОР «Орленок» ищет подрядчиков. Стоимость ремонта кровли составляет 2,8 миллиона рублей, а ремонт системы водоснабжения — 1,5 миллиона рублей.
1 апреля возле центрального рынка начался ремонт подземного пешеходного перехода.
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