В Перми отремонтируют стадион «Юность» и дворец спорта «Орленок»

В этом году власти города запланировали ремонт дворца спорта «Орленок» и трибун стадиона «Юность».

Так, планируется отремонтировать кровлю здания подтрибунных помещений стадиона «Юность», а также сделать на трибунах вентилируемый фасад. Беговые дорожки приводить в порядок пока не собираются.

— Планируется отремонтировать водопровод и пожарный водопровод в этих помещениях, провести отделочные работы в тренажерном зале стадиона, — сообщили 59.ru в пресс-службе мэрии. — Также в планах — отремонтировать тумбы крыльца главного входа во дворец спорта «Орленок» и провести ремонт в помещениях тренажерного зала на втором этаже.

Сейчас для выполнения работ СДЮСШОР «Орленок» ищет подрядчиков. Стоимость ремонта кровли составляет 2,8 миллиона рублей, а ремонт системы водоснабжения — 1,5 миллиона рублей.

1 апреля возле центрального рынка начался ремонт подземного пешеходного перехода.