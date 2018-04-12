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Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева и сопредседатель ОНФ Алексей Анисимов приедут в Челябинск спасать школу каратэ
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Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева и сопредседатель ОНФ Алексей Анисимов приедут в Челябинск спасать школу каратэ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Отметим, Общероссийский народный фронт с начала апреля выступает против программы оптимизации спортивных школ Челябинска. После официального подтверждения отставки Олега Строгонова региональный штаб и московское руководство ОНФ несколько раз обращалось к мэрии и правительству Челябинской области с просьбой разобраться в ситуации и остановить сокращение спортивных учебных учреждений.
Напомним, с 4 апреля сотрудники «Конаса» объявили голодовку. Они требуют восстановления Строгонова в должности и отставки начальника управления спорта города Евгения Иванова. 8 апреля одну из сотрудниц спортшколы госпитализировали из-за связанного с отстутствием пищи ухудшения здоровья. С 11 апреля к тренерам намеревались присоединиться родители нескольких воспитанников.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе челябинского штаба ОНФ, помимо Тимофеевой и Анисомова во встрече примет участие руководитель исполкома реготделения «Фронта» Денис Рыжий. Кроме голодающих тренеров и родителей воспитанников «Конаса» приглашены также глава Челябинска Евгений Тефтелев, его заместители, министр спорта области Леонид Одер и начальник городского профильного управления Евгений Иванов.
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