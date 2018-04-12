Космос вокруг нас. В Ямальском районе «спокойно лежит» упавшая ракета

Сегодня, в День космонавтики, заполярные геологи поделились замечательным фотоснимком.

«Вот это — часть ступени от какой-то ракеты, шлёпнулась прям в районе Большого креста, на месте пересечения Бованенковского зимника и ответвлений на Малыгу и Тасийское. Лежит себе достопримечательность, боками с наскальной живописью от проезжающих зимарей светит», — шутят вахтовики.

Напомним, от Ямала космос не так далек, как может показаться. На его территорию регулярно падают остатки ракет-носителей. Так, в декабре 2017 года с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осущестявлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России . Ступень ракеты отсоединилась благополучно и упала между Порц-Яхой и Яр-Сале. Забирать её военные не планировали.

«Люди относятся к этому спокойно и согласны не появляться во временно опасном районе падения ступени», — сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» заместитель начальника управления по делам малочисленных народов Севера Наталья Пырырко.

А редактор окружной национальной газеты «Нарьяна Нгрэм» Хабэча Яунгад подтвердил, что жители Ямальского района к таким событиям уже привыкли. До начала перестройки они случались по два-три раза в год. По его словам, упавшие ступени особого беспокойства тундровикам не доставляют. Они могут быть размером с чайник, с бочку или даже балок, рассказал старожил. Некоторые ступени вывозили, некоторые уже вросли в землю, а часть из них местные жители приспособили в хозяйстве, они пригодились при возведении гаражей и сараев.

«Летом в конце восьмидесятых годов военные, искавшие эти ступени в тундре, взяли меня в вертолет в качестве проводника и переводчика, — рассказал Хабэча Яунгад. — Они мне сказали, что в упавшей части ракеты находится три килограмма золота, может быть, шутили. Мы садились в нескольких стойбищах, расспрашивали людей, пока возле Салемала рыбаки не рассказали, что слышали, как ступень пролетела со страшным свистом и с громким всплеском упала в воду. Три килограмма золота утонули, так его и не нашли».