В Оренбурге уличные скульптуры и клумбы готовятся к лету

Оренбурге продолжается месячник благоустройства и озеленения. Сейчас идут работы по расконсервации малых архитектурных форм после зимы.

МАФы освобождают от защитной пленки и очищают. Уже открыты топиарная Каска на улице Театральной и некоторые другие цветники Северного района.

«Около 60 подобных форм, выполненных из различных материалов, расположены в Дзержинском и Промышленном районах. За период проведения месячника все МАФы будут приведены в порядок», — рассказали в пресс-службе администрации Оренбурга.

Стоит отметить, что в апреле проходя массовые весенние субботники. 13 апреля в пройдут районные субботники, 20 апреля — общегородской субботник, 27 апреля — окружные субботники.