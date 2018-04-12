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В Оренбурге уличные скульптуры и клумбы готовятся к лету
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В Оренбурге уличные скульптуры и клумбы готовятся к лету 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге продолжается месячник благоустройства и озеленения. Сейчас идут работы по расконсервации малых архитектурных форм после зимы.
МАФы освобождают от защитной пленки и очищают. Уже открыты топиарная Каска на улице Театральной и некоторые другие цветники Северного района.
«Около 60 подобных форм, выполненных из различных материалов, расположены в Дзержинском и Промышленном районах. За период проведения месячника все МАФы будут приведены в порядок», — рассказали в пресс-службе администрации Оренбурга.
Стоит отметить, что в апреле проходя массовые весенние субботники. 13 апреля в пройдут районные субботники, 20 апреля — общегородской субботник, 27 апреля — окружные субботники.
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