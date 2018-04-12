СМИ Финляндии: от союза Москвы и ФИФА можно ожидать чего угодно

Санкт-Петербурге и Расследование по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — в центре внимания СМИ. Журналист Вилле Симиля обратил внимание на то, что заседание Совета Безопасности ООН , проходившее по этому вопросу 5 апреля, скорее напоминало семинар по литературе: «Было настолько много явных ссылок на литературные произведения, что можно было легко забыть о том, что заседание было посвящено попытке убийства двойного агента и его дочери, но именно этого Россия и добивалась». По мнению журналиста, при помощи сбивающих с толку ссылок на литературные произведения Россия «пытается увлечь нас в мир театра абсурда, где язык теряет свое значение». После заседания Совета Безопасности, по словам автора, «остались одни только вопросы, на которые никто не может ответить, — по крайней мере, на том языке, который могли бы понять все» («Хельсингин саномат», 06.04). Корреспондент «Хельсингин саномат» в России Пекка Хакала написал о трагической смерти морских свинок и кота Скрипалей, оставленных без присмотра. Он подчеркивает, что «в Фейсбуке Мария Захарова уточнила, что в исследовательских лабораториях Портон Дауна недалеко от Солсбери проводились опыты на тысячах морских свинок. Вероятно, таким образом представитель МИД сделала предположение, что морские свинки — тайное оружие Великобритании и британцы с их помощью отравили русского отца и его дочь». Намекая на произведение Эдуарда Успенского, Хакала назвал свою статью «Тетя Маша, морской свин и кот» («Хельсингин саномат», 10.04). Подготовка России к проведению Чемпионата мира по футболу также в поле зрения журналистов. Юханна Нурдлинг пишет, что в Москве подготовка к мундиалю проходит довольно успешно, но чем дальше место проведения матчей находится от Москвы, тем проблем больше — взять, к примеру, стадионы в Самаре Калининграде . «Может произойти все что угодно, когда в организации принимают участие ФИФА и Москва, известные своей культурой коррупции», — рассуждает журналистка. Однако она убеждена в том, что в целом Чемпионат мира должен пройти хорошо, поскольку это мероприятие является очень важным для Кремля («Илта-саномат», 11.04). Корреспондент «Хельсингин саномат» в России Йенни Йесканен, составившая подробный репортаж об истории строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, с которым были связаны многочисленные проблемы, называет этот спортивный объект «головной болью» Чемпионата мира 2018 года («Хельсингин саномат», 04.04). Арья Паананен из «Илта-саномат» с радостью пишет об оправдании карельского историка Юрия Дмитриева , который изучал вопрос сталинских репрессий в СССР. «Никто даже не надеялся на то, что маленький человек, попавший в зубы государственного аппарата современной России, может добиться правды». Историка Дмитриева обвиняли в создании детской порнографии, однако, как отмечает Арья Паананен, «обвинения против Дмитриева считают в России сфабрикованными». «По одной из версий, обвинения могут быть местью за то, что Дмитриев попытался установить личность сталинских палачей. В России работа в органах госбезопасности часто переходит от поколения к поколению. Может, кто-то из нынешних руководителей ФСБ не захотел разоблачения грехов своих предков?» — рассуждает Паананен. По ее мнению, отмена приговора о девятилетнем сроке заключения — как глоток свежего воздуха для всего гражданского общества России («Илта-саномат», 06.04). В беседе с журналисткой историк сказал, что современная Россия стремится исказить факты, связанные с историей Финляндии («Илта-саномат», 10.04). СМИ комментируют и проект строительства газопровода «Северный поток — 2». Как сообщается в редакционной статье «Илта-саномат» (08.04), «это проект не России и Евросоюза , а проект России и Германии », который сближает эти страны и в какой-то степени накладывает новые обязательства на их отношения. Поэтому он мог вызвать у других стран неприятные воспоминания о прошлом, страхи и даже резкий протест. «Достаточно вспомнить события в пределах прошедших ста лет, чтобы понять, что чрезмерное укрепление отношений Германии и России и их сближение в стратегических вопросах может вызывать подозрения», — подытоживает газета. Журналистка «Этеля-саймаа» Этти Кантола с горечью рассуждает о том, что многие финны не хотят отправляться в отпуск в Россию из-за многочисленных предубеждений. «Даже произнесение слова „Россия“ в разговоре об отпуске сразу же делает атмосферу напряженной», — отмечает она. «Некоторые, словно считая себя экспертами, начинают рассуждать об огромном количестве рисков, связанных с поездками в Россию. Ведь там могут ограбить и избить, ну или в отеле будут клопы и ужасная еда. Сам рассказчик, правда, никогда в России не был и туда не собирается», — пишет Кантола.

Среди сограждан она выделяет особую группу финнов, которые относятся к России очень плохо, но регулярно туда наведываются, и осуждение восточного соседа куда-то исчезает, когда они едут за бензином в приграничные российские города («Этеля-саймаа», 04.04).