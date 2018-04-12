Экс-член политбюро ЦК КПК Сунь Чжэнцай признал вину по делу о коррупции

После предъявления стороной обвинения доказательств и дачи показаний свидетелями этого дела, Сунь Чжэнцай сделал финальное заявление, в котором «полностью чистосердечно признал свою вину, раскаялся в своих преступлениях, признал, что понес заслуженное наказание, выразил готовность полностью подчиниться решению суда».

В декабре прошлого года Верховная народная прокуратура приняла решение возбудить уголовное дело и начать предварительное расследование в отношении Сунь Чжэнцая по подозрению в коррупции. По итогам проведенного расследования, дело было передано в ведение Народной прокуратуры Тяньцзиня. По данным следствия, бывший чиновник получил взятки на общую сумму около 170 миллионов юаней (порядка 27 миллионов долларов).

Сунь Чжэнцай обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями для получения личной выгоды и в интересах третьих лиц, когда тот занимал различные государственные и партийные должности, в том числе министра сельского хозяйства, члена политбюро ЦК КПК и партийного секретаря города центрального подчинения Чунцин.

В середине октября 2017 года 7-й пленум ЦК КПК 18-го созыва одобрил принятое ранее решение политбюро ЦК об исключении из рядов КПК Сунь Чжэнцая. Решение об исключении чиновника было принято 29 сентября по подозрению в «серьезном нарушении партийной дисциплины». Ранее он был снят с занимаемой должности. До начала расследования Сунь Чжэнцай считался одним из претендентов на вхождение в постоянный комитет политбюро КПК 19-го съезда партии, который завершился в октябре, ему также предрекали должность премьера Госсовета.

Экс-глава парткома Чунцина Сунь Чжэнцай, 1963 года рождения, выходец из провинции Шаньдун, окончил Сельскохозяйственный институт города Лайян. С 1987 по 1997 год занимал различные должности в Пекинской академии земледелия и лесоводства. С 1997 года по 2006 год занимал партийные должности в административных районах Пекина. В 2006 году был назначен министром сельского хозяйства и занимал эту должность до 2009 года. В период с 2009 по 2012 год возглавлял партийный комитет провинции Цзилинь. В 2012 году вошел в состав Политбюро ЦК КПК и был назначен секретарем партийного комитета города Чунцин.