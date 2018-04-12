В Курской области пройдёт «Вахта памяти» 

Поисковые работы пройдут в регионе с апреля по ноябрь
В администрации области подписано постановление «О проведении поисковых экспедиций „Вахта памяти-2018“. Согласно документу, с апреля по ноябрь в городе Курске, в Беловском, Большесолдатском, Касторенском, Курчатовском, Льговском, Поныровском, Пристенском, Солнцевском, Черемисиновском районах пройдут поисковые работы. Проведёт „Вахту памяти“ областная молодёжная общественная организация „Центр „Поиск“, под руководством Алексея Цуканова.
Обеспечивать общественный порядок во время экспедиций будут сотрудники УМВД России по Курской области, работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов будет вести ГУ МЧС России по Курской области.