Можно обжаловать бездействие ИФНС, которая не ликвидирует однодневки

Компания подала иск о признании незаконным бездействия ИФНС

По мнению организации, оно выразилось в том, что инспекция своевременно не выявила признаки фирм-однодневок у субподрядчиков и не приняла мер, которые бы предотвратили налоговые правонарушения, впоследствии совершенные данными фирмами.

Это привело к тому, что в ходе выездной проверки самой компании ее обвинили в получении необоснованной налоговой выгоды в виде неподтвержденных затрат и вычетов НДС.

Причиной послужило то, что работы по подготовке к монтажу и установке медицинского оборудования через подконтрольного подрядчика были выполнены с привлечением вышеуказанных субподрядчиков.

Отменить решение ИФНС, вынесенное по итогам данной проверки, не удалось.

Таким образом, бездействие инспекции привело к причинению вреда бюджету, а также нарушению прав компании, которую квалифицировали в качестве недобросовестного налогоплательщика.

Однако данный иск суды также оставили без удовлетворения, исходя из двух обстоятельств.

1. Нарушение прав компании не имеет места, поскольку НК РФ не содержит нормы, которая обязывала бы ИФНС по месту учета организации превентивно проводить контрольные мероприятия с целью предотвратить в будущем вступление других налогоплательщиков в отношения с сомнительными контрагентами.

2. Поскольку компания оспаривает именно бездействие, следует учитывать результат, который мог последовать в случае совершения ИФНС тех действий, о не совершении которых заявляет компания.

Налоговые проверки касаются прежде всего того лица, в отношении которого они проводятся. Поэтому итог проведения инспекцией проверочных мероприятий в отношении фирм-субподрядчиков касался бы прав и обязанностей только их самих. Информирование всех остальных участников гражданских правоотношений о результатах этих проверок действующим законодательством не предусмотрено.

Следовательно, результаты налоговых проверок инспекцией одних компаний, состоящих у нее на учете, никаким образом не затрагивают прав иных налогоплательщиков.

Кроме того, из содержания и смысла норм НК РФ не следует, что у компании имеется возможность скорректировать свои налоговые обязательства по результатам налоговой проверки иных организаций, в том числе, данных субподрядчиков. К тому же, учитывая, что в данном случае компания не имела с ними прямых отношений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 06.03.2018 № Ф05-1454/2018

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