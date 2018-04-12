Экс-зампред правительства Коми признал себя казначеем ОПГ 

На допросе в Сыктывкарском горсуде, проходящий обвиняемым по «делу Гайзера» бывший зампредседателя правительства Коми Константин Ромаданов не смог вспомнить, сколько всего денег хранилось в «общаке».
Держатель таблицы Excel
Константин Ромаданов был допрошен в качестве свидетеля обвинения по делу экс-председателя республиканского избиркома Елены Шабаршиной. Для этого между Сыктывкарским горсудом, где рассматривается выделенное в отдельное производство дело госпожи Шабаршиной, и Замоскворецким судом Москвы, где идет процесс по делу ОПС, которое, по версии СКР, возглавлял бывший глава региона Вячеслав Гайзер, была организована видеоконференция, пишет «Коммерсант».
Отвечая на вопросы гособвинителя Людмилы Собчук, заключивший досудебное соглашение с прокуратурой о сотрудничестве Константин Ромаданов рассказал, что денежные средства для людей из окружения экс-губернатора Вячеслава Гайзера из «общака» ОПС передавались по поручению заместителя главы региона Алексея Чернова. Схема выдачи фиксированных «гонораров» состояла в том, что у себя дома на улице Морозова в Сыктывкаре Константин Ромаданов заносил в таблицу Excel зашифрованные имена получателей вознаграждений, а рядом с ними — суммы. На основании этой таблицы, пояснил экс-зампред правительства Коми, бывший директор управления комплексными проектами Алексей Соколов заполнял конверты деньгами и передавал их Константину Ромаданову, а тот, в свою очередь, в 20-х числах каждого месяца — Чернову.
Ссылаясь на забывчивость и давность событий, Ромаданов не смог детально вспомнить ни списка получателей незаконных вознаграждений, ни точных сумм, предназначавшихся каждому члену ОПС. Поэтому гособвинитель Людмила Собчук огласила свидетельские показания Ромаданова, данные на следствии и на очной ставке с Вячеславом Гайзером. Из них, в частности, следовало, что Константину Ромаданову в ОПС действительно отводилась роль держателя «общака». Кроме того, суду была представлена таблица распределения денег, изъятая в ходе обыска, согласно которой ТВА (этой аббревиатурой был обозначен предшественник Вячеслава Гайзера на посту главы региона Владимир Торлопов) ежемесячно выдавалось 1,5 млн рублей. ЧАЛ (бывший первый заместитель главы республики Алексей Чернов) ежемесячно получал 1 млн рублей, так же как и его шеф Вячеслав Гайзер (ГВМ). Всего в этом списке оказалось 13 ключевых фигур из руководства Коми. При этом свидетель не смог вспомнить, показывали ли ему эту таблицу в качестве вещественного доказательства на предварительном следствии по делу Гайзера. По данным СКР, общий размер ежемесячных выплат членам ОПС составлял более 4 млн рублей.
После изучения таблицы в процессе был объявлен перерыв. Продолжение допроса Константина Ромаданова намечено на 10 мая этого года.
«Почти месяц назад Ромаданов давал частично похожие показания в Замоскворецком суде», — сказал «Коммерсанту» адвокат фигуранта дела Гайзера экс-председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля Руслан Закалюжный. Конкретизировать «московские» показания господина Ромаданова защитник не стал. Зато адвокат Гайзера Вячеслав Леонтьев отметил, что на очной ставке в ходе следствия Константин Ромаданов не смог назвать даже приблизительно размер «общака» и указать, где он хранился.
Напомним, что в декабре 2017 года один из свидетелей по делу, уже осужденный за коррупцию бывший мэр Сыктывкара Роман Зенищев, рассказал суду, что не только знал о взяточничестве Шабаршиной, но и сам передавал деньги в конверте прокурору республики и главе регионального следственного управления СКР.