Экс-зампред правительства Коми признал себя казначеем ОПГ

На допросе в Сыктывкарском горсуде, проходящий обвиняемым по «делу Гайзера » бывший зампредседателя правительства Коми Константин Ромаданов не смог вспомнить, сколько всего денег хранилось в «общаке».

Держатель таблицы Excel

Константин Ромаданов был допрошен в качестве свидетеля обвинения по делу экс-председателя республиканского избиркома Елены Шабаршиной . Для этого между Сыктывкарским горсудом, где рассматривается выделенное в отдельное производство дело госпожи Шабаршиной, и Замоскворецким судом Москвы , где идет процесс по делу ОПС, которое, по версии СКР, возглавлял бывший глава региона Вячеслав Гайзер, была организована видеоконференция, пишет «Коммерсант».

Отвечая на вопросы гособвинителя Людмилы Собчук, заключивший досудебное соглашение с прокуратурой о сотрудничестве Константин Ромаданов рассказал, что денежные средства для людей из окружения экс-губернатора Вячеслава Гайзера из «общака» ОПС передавались по поручению заместителя главы региона Алексея Чернова . Схема выдачи фиксированных «гонораров» состояла в том, что у себя дома на улице Морозова в Сыктывкаре Константин Ромаданов заносил в таблицу Excel зашифрованные имена получателей вознаграждений, а рядом с ними — суммы. На основании этой таблицы, пояснил экс-зампред правительства Коми, бывший директор управления комплексными проектами Алексей Соколов заполнял конверты деньгами и передавал их Константину Ромаданову, а тот, в свою очередь, в 20-х числах каждого месяца — Чернову.

Ссылаясь на забывчивость и давность событий, Ромаданов не смог детально вспомнить ни списка получателей незаконных вознаграждений, ни точных сумм, предназначавшихся каждому члену ОПС. Поэтому гособвинитель Людмила Собчук огласила свидетельские показания Ромаданова, данные на следствии и на очной ставке с Вячеславом Гайзером. Из них, в частности, следовало, что Константину Ромаданову в ОПС действительно отводилась роль держателя «общака». Кроме того, суду была представлена таблица распределения денег, изъятая в ходе обыска, согласно которой ТВА (этой аббревиатурой был обозначен предшественник Вячеслава Гайзера на посту главы региона Владимир Торлопов ) ежемесячно выдавалось 1,5 млн рублей. ЧАЛ (бывший первый заместитель главы республики Алексей Чернов) ежемесячно получал 1 млн рублей, так же как и его шеф Вячеслав Гайзер (ГВМ). Всего в этом списке оказалось 13 ключевых фигур из руководства Коми. При этом свидетель не смог вспомнить, показывали ли ему эту таблицу в качестве вещественного доказательства на предварительном следствии по делу Гайзера. По данным СКР, общий размер ежемесячных выплат членам ОПС составлял более 4 млн рублей.

После изучения таблицы в процессе был объявлен перерыв. Продолжение допроса Константина Ромаданова намечено на 10 мая этого года.

«Почти месяц назад Ромаданов давал частично похожие показания в Замоскворецком суде», — сказал «Коммерсанту» адвокат фигуранта дела Гайзера экс-председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля Руслан Закалюжный . Конкретизировать «московские» показания господина Ромаданова защитник не стал. Зато адвокат Гайзера Вячеслав Леонтьев отметил, что на очной ставке в ходе следствия Константин Ромаданов не смог назвать даже приблизительно размер «общака» и указать, где он хранился.