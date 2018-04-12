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Библиотека № 180 представляет специальную программу ко Дню космонавтики
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Библиотека № 180 представляет специальную программу ко Дню космонавтики 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
12 апреля здесь состоится мероприятие под названием «Два Гагарина», в ходе которого речь пойдет о первом космонавте Юрии Гагарине и философе-космисте XIX века Николае Федорове, который происходил из рода князей Гагариных и первым обосновал идею выхода человечества в космос.
В самом начале программы гостей библиотеки ждет экскурсия по передвижной плакатной выставке «Колыбель человечества. Философия космизма», на которой доктор филологии Анастасия Гачева расскажет о предтечах космизма — Владимире Одоевском, авторе первого русского футурологического романа «4338 год» и Александре Сухово-Кобылине, а а также об ученых-космистах Николае Умове, Константине Циолковском, Владимире Вернадском, Александре Чижевском и — о Николае Федорове, называвшем землю космическим кораблем, а человечество — его экипажем. Затем состоится молодежная дискуссия «Космос и будущее», после чего собравшимся будет предложено послушать лекцию Анастасии Гачевой «Аргонавты Вселенной: Человек и Космос в философии космизма и русской литературе» и поучаствовать в акции медленного чтения «Читаем Федорова. Читаем Гагарина». И наконец, гости познакомятся с новой книгой «Архитектура, вдохновленная космосом: Образ будущего в поздней советской архитектуре» (СПб. : Издательство «Борей-Арт», 2017), которую написал журналист, переводчик и экскурсовод Владимир Иванов. А в самом конце запланирован открытый микрофон на тему: «Нужен ли человечеству Большой Космос?»
Мероприятие будет проходить с 12 до 22 часов по адресу: улица Профсоюзная, дом. 92. Вход свободный.
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