Библиотека № 180 представляет специальную программу ко Дню космонавтики

12 апреля здесь состоится мероприятие под названием «Два Гагарина», в ходе которого речь пойдет о первом космонавте Юрии Гагарине и философе-космисте XIX века Николае Федорове , который происходил из рода князей Гагариных и первым обосновал идею выхода человечества в космос.

В самом начале программы гостей библиотеки ждет экскурсия по передвижной плакатной выставке «Колыбель человечества. Философия космизма», на которой доктор филологии Анастасия Гачева расскажет о предтечах космизма — Владимире Одоевском, авторе первого русского футурологического романа «4338 год» и Александре Сухово-Кобылине , а а также об ученых-космистах Николае Умове, Константине Циолковском, Владимире Вернадском , Александре Чижевском и — о Николае Федорове, называвшем землю космическим кораблем, а человечество — его экипажем. Затем состоится молодежная дискуссия «Космос и будущее», после чего собравшимся будет предложено послушать лекцию Анастасии Гачевой «Аргонавты Вселенной: Человек и Космос в философии космизма и русской литературе» и поучаствовать в акции медленного чтения «Читаем Федорова. Читаем Гагарина». И наконец, гости познакомятся с новой книгой «Архитектура, вдохновленная космосом: Образ будущего в поздней советской архитектуре» ( СПб . : Издательство «Борей-Арт», 2017), которую написал журналист, переводчик и экскурсовод Владимир Иванов. А в самом конце запланирован открытый микрофон на тему: «Нужен ли человечеству Большой Космос?»

Мероприятие будет проходить с 12 до 22 часов по адресу: улица Профсоюзная, дом. 92. Вход свободный.