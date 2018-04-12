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Сразу после Дня Космонавтики ожидаются звездопады
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Сразу после Дня Космонавтики ожидаются звездопады 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Весной москвичи смогут увидеть красивейшее явление — звездопад. Московский планетарий рекомендует выбраться 22 апреля из дома для наблюдения за потоком метеоров.
Московский планетарий опубликовал астрономический прогноз на апрель. По его данным, с 16 по 25 апреля ожидается активность метеорного потока Лириды, максимум которого придется на 21:00 22 апреля. В это время в небе можно наблюдать 10–18 метеоров, что подарит москвичам первый серьезный весенний звездопад.
Лириды — один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 (Тэтчер). Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2,5 тысячи лет. Помимо того что это интересное астрономическое зрелище, благодаря книгам и кинематографу оно имеет также романтический окрас, а потому лучше взять с собой для наблюдения за звездами вторую половинку. Также есть примета, что если загадать желание, пока подает звезда, то оно непременно сбудется.
В День космонавтики, 12 апреля, в парке Горького открывается сезон наблюдений за небесными светилами, а потому 22 апреля можно приехать именно туда, в астрономическом павильоне можно будет воспользоваться двумя мощными телескопами. Обсерватория работает только при ясном небе.
Особое значение для России имеет День авиации и космонавтики, ведь Советский Союз прославился величайшими достижениями в покорении космического пространства. Первым отправившимся в космос человеком был Юрий Гагарин, первой женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова, а родоначальниками среди животных были наши соотечественники, собаки Дезик и Цыган. На тему советской и российской космонавтики можно рассуждать бесконечно, а лучше посмотреть художественные и документальные фильмы.
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