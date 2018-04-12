Первые русские, которые захотели покорить космос

В 1957 году в космос был запущен первый искусственный спутник. Заветная мысль русского человека об освоении космоса стала реальностью.

Стать повелителем

Смотреть в небо, держа в одной руке палку-копалку и бороздить разумом космические просторы, твёрдо веря в то, что их необходимо освоить, — вещи разные. От одного до другого состояния — тысячи и тысячи лет.

За сто лет до запуска спутника в космос русский философ-космист Николай Фёдоров писал, что освоение космоса не только возможно, но и необходимо. Фёдоров был аскетом, всегда ходил пешком, все свои деньги раздавал. Таких людей сейчас называют городскими сумасшедшими, но сумасшедшим Фёдоров не был однозначно. Он прекрасно ладил с головой, вел полемику с Ницше, занимался Кантом и Шопенгауэром, писал на темы христианства.

Весь XX век о Фёдорове молчали, но те, кто был, что называется в контексте научной и философской мысли, знали его и читали. Фёдорова высоко ценили и Толстой, и Достоевский, и Соловьев. Фёдоров верил в человека и его бессмертие.

Космос он рассматривал как пространство, необходимое для жизни воскресшего человечества. Фёдоров был уверен, что из зрителя космоса человек должен стать его обитателем и правителем.

Освоение космоса Фёдоров считал естественным процессом, который обязательно случится. «Труд человеческий не должен ограничиваться пределами земли, тем более что таких пределов, границ не существует; земля, можно оказать, открыта со всех сторон, средства же перемещения и способы жизни в различных средах не только могут, но и должны изменяться».

Ещё один «странный старик», предсказавший выход человека в космос и расширение сферы жизнедеятельности за пределы земного шара, — Константин Циолковский, который во многом перенял идеи Фёдорова. В научном сообществе и к Фёдорову, и к Циолковскому относились с подозрением, принимая их за людей не от мира сего.

Циолковский был уверен, что жизнь человечества, как и жизнь человека, циклична. Современное развитие цивилизации Циолковский считал младенчеством. «Да, — говорил он, — Земля — колыбель человечества, но ведь нельзя вечно находиться в колыбели». Ученый-самоучка, он понимал, что рост населения Земли, усиление техногенного фактора рано или поздно приведут к тому, что человек должен будет сделать этот шаг, выйти из колыбели.

Учение Вернадского о биосфере и ноосфере революционным образом промыло мозги человечеству и заставило людей поверить в то, что мозги не только теснят их черепные коробки, но и подключены к чему-то большему. Образно, конечно. Вернадский доказывал то, что человеческое сознание, его продукты и энергия — не автономная вещь в себе, а элемент планетарного масштаба.

Ученый определил биосферу как космическое явление с планетным, космическим значением живого вещества, деятельность которого преобразует облик планеты. Именно человечество является этой особой областью живого вещества. Как природное явление оно имеет свою историю.

Биосфера под влиянием человеческой мысли и человеческого труда перешла в свое новое состояние — ноосферу. В работе «Научная мысль как планетное явление» ученый писал о ноосфере как этапе развития биосферы, усиливающем геологическую роль человеческого разума. Соответственно, выход за пределы Земли человеком уже осуществлён, будущим поколениям остаётся только расширять сферу освоения, проникая всё дальше и дальше в космос.

«Жить просто — нельзя, надо жить с увлечением». «Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы беспредельны, как сама Вселенная». «То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что ещё вчера было лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра — свершением!». «Я за романтику в науке, тем более космической. Без нее трудно делать действительно крупные научные открытия».

Все эти слова принадлежат Сергею Королёву, который открыл космос для всего мира. Если Фёдорова и Циолковского можно назвать «пионерами космонавтики», то Сергей Королев, определенно, её отец. Он начинал с проектирования планеров и дошёл до руководства полетами межпланетных станций.

При этом Королёва нельзя назвать баловнем судьбы: в 1937 году он был арестован по ложному обвинению и осужден на 10 лет. Великий человек, большой романтик и невероятно талантливый ученый, он брался за проекты, которые, казалось, невозможно было осуществить. Известна ещё одна его знаменитая фраза: «Ракета под водой — это абсурд. Но именно поэтому я возьмусь сделать это».

Гагарин — первый человек, который осуществил то, о чём мечтал его далекий однофамилец Николай Фёдоров.

Это не опечатка. Фёдоров был внебрачным сыном князя Гагарина, но фамилию эту носить не мог. Интересно, что за Гагариным (Юрием), также подозревали княжеское родство с его однофамильцами-князьями, после революции переселившимися в США

Этим вопросом открылась пресс-конференция космонавта, состоявшаяся 15-го апреля 1961-го. Ответ Гагарина был таков: «Среди своих родственников никаких князей и людей знатного рода не знаю и никогда о них не слышал».

Приземлившись в Саратовской области , Гагарин повстречал местных крестьян, которых наряд космонавта привёл в замешательство. На вопрос человека в скафандре, что они делают, колхозники ответили: «Хлеб сеем». Примечательно, что первой наградой Гагарина за полёт в космос стала медаль «За освоение целинных земель».

Проверить себя. Терешкова

Первая женщина в космосе, Валентина Терешкова , была не робкого десятка. Во время полёта её корабль оказался запрограммирован: не на приземление, а на подъем орбиты. Дело могло закончиться плохо, но Терешкова не растерялась и передала в ЦУП информацию о проблеме.

Гагарин напомнил как-то о морской примете, что женщина на корабле — плохая примета, но желание испытать, проверить себя — это ли не повод для полета русского человека в космос?

Кроме того, что Терешкова стала первой женщиной-космонавтом, она до сих пор является первой женщиной, совершившей одиночный полет. Валентина Терешкова прославилась своей коронной фразой. В отличие от лаконичного Гагарина с его «Поехали», она крикнула: «Эй, небо, сними шляпу, я к тебе иду!».