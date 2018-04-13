Строителям железнодорожного моста между РФ и КНР начали выплачивать долги по зарплате

ТАСС , 13 апреля. Компания «Мостдорстрой» начала выплату долгов по зарплате строителям железнодорожного моста Нижнеленинское — Тунцзян, который проходит через реку Амур и призван соединить Россию Китай . Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Еврейской автономной области.

Согласно распространенной в четверг информации, строители приостановили работу из-за задолженности по зарплате. По данным регионального следственного управления СК РФ, жалованье за январь и февраль частично не выплачено 128 работникам «Мостдорстроя», а за март и апрель им вообще не платили.

"Выплаты долгов по зарплате начались", — сказали в пресс-службе. Там добавили, что следователи продолжают проверочные мероприятия, уже опрошены несколько десятков человек. По результатам проверки будет дана оценка действиям руководства организации и принято процессуальное решение.

Мост Нижнеленинское — Тунцзян — первый железнодорожный мост между РФ и КНР. Его длина составляет 2 тыс. 209 м, 309 из которых приходятся на российскую сторону. Стоимость строительства — 9 млрд рублей. Ранее региональные власти заявляли, что возведение моста завершится к концу года.