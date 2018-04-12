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Строительство железнодорожного моста между Россией и КНР остановили
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Строительство железнодорожного моста между Россией и КНР остановили 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Рабочие, занимающиеся строительством железнодорожного моста Нижнеленинское — Тунцзян, проходящего через реку Амур и призванного соединить Россию и Китай, приостановили работу из-за долгов по зарплате, сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области (ЕАО).
Так, выяснилось, что «работниками строительной организации приостановлена трудовая деятельность из-за невыплаты в полном объеме заработной платы»; «из объяснений работников следует, что с декабря 2017 года не в полном объеме производится выплата зарплаты», передает сообщение прокуратуры ЕАО ТАСС.
Также «руководством предприятия принято решение о невыдаче путевок на выезд спецтехники, из-за чего за время простоя заработная плата работникам выплачивается не будет».
По предварительным данным регионального следственного управления СК, зарплата за январь и февраль частично не выплачена 128 работникам фирмы «Мостдорстрой», а за март и апрель не была выплачена вовсе.
В данный момент следователи «проводят комплекс проверочных мероприятий, в том числе изымают необходимую документацию, опрашивают работников предприятия».
«По результатам проверки будет дана принципиальная оценка действиям руководства организации и принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.
Мост Нижнеленинское — Тунцзян является первым железнодорожным мостом между Россией и КНР. Его длина составляет 2,209 тыс. метров, 309 из которых приходится на российскую сторону.
Стоимость строительства — 9 млрд рублей. Региональные власти сообщали, что строительство моста должно закончиться к концу 2018 года.
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