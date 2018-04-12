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На сочинских пляжах установят урны для раздельного сбора мусора
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На сочинских пляжах установят урны для раздельного сбора мусора 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На всех пляжах Сочи должны быть установлены урны для раздельного сбора мусора. Такое поручение дал всем арендаторам прибрежных территорий глава Сочи Анатолий Пахомов во время совещания, посвященному подготовке к пляжному сезону.
Отметим, что на сегодняшний день, по информации горадминистрации, в Сочи работают 194 пляжа, четыре из них — новые благоустроенные территории. До 15 мая собственники пляжей должны предоставить в мэрию паспорта готовности.
Кроме того, согласно нормам на каждые 50 метров пляжной полосы должен работать один спасатель. Пахомов предложил обеспечить спасателей униформой.
В настоящее время уже начались работы по подготовке к сезону на пляже «Ривьера». По словам директора пляжа Владимира Петренко, здесь будут установлены 15 раздевалок, десять душевых кабин и одна для маломобильных граждан. Также появятся 20 урн для раздельного сбора отходов.
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