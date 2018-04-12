На сочинских пляжах установят урны для раздельного сбора мусора

На всех пляжах Сочи должны быть установлены урны для раздельного сбора мусора. Такое поручение дал всем арендаторам прибрежных территорий глава Сочи Анатолий Пахомов во время совещания, посвященному подготовке к пляжному сезону.

Отметим, что на сегодняшний день, по информации горадминистрации, в Сочи работают 194 пляжа, четыре из них — новые благоустроенные территории. До 15 мая собственники пляжей должны предоставить в мэрию паспорта готовности.

Кроме того, согласно нормам на каждые 50 метров пляжной полосы должен работать один спасатель. Пахомов предложил обеспечить спасателей униформой.

В настоящее время уже начались работы по подготовке к сезону на пляже «Ривьера». По словам директора пляжа Владимира Петренко, здесь будут установлены 15 раздевалок, десять душевых кабин и одна для маломобильных граждан. Также появятся 20 урн для раздельного сбора отходов.