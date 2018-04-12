Когда Британия на самом деле зажала нелегальные финансы

Британский парламент утвердил «Закон о криминальных финансах», и некоторые сделали вывод, что теперь «русским олигархам в Лондоне не жить». Это и правда, и нет. Данный акт парламента королевства будет обязателен к исполнению с первого января 2018 года. Про русских там нет ни одного слова, но по факту теперь всем тем гражданам иностранного происхождения, у кого есть недвижимое имущество стоимостью более 50 тысяч евро, стоит объясняться с налоговыми органами Британии.

Закон имеет обратную силу. То есть, если дети Явлинского купили дом в 1993 году, то привет, пора рассказать, на какие заработки купили.

Что характерно, эта законодательная инициатива продвигалась медленно, но верно, с 2015 года, и в сторону ужесточения. Сначала объяснять своё имущество «сомнительным богатеям» предлагалось начиная со ста тысяч фунтов. В итоге сумму сократили до 50 тысяч.

Презумпция виновности

Этот акт, безотносительно России , носит целью профилактику засилья бандитов, коррупционеров и мошенников в Лондоне. Он вводит «презумпцию виновности» для тех, у кого Лондонский суд заподозрил нелегальные доходы.

То есть, в определении акта звучит: «Игнорирование запроса о богатстве необъяснимого происхождения, а также предоставление ложных или вводящих в заблуждение сведений об имуществе создает презумпцию того, что оно приобретено преступным путем и, таким образом, подлежит конфискации». Прекрасно и само определение этих подозрений: «Наличие разумных оснований полагать».

Суть его кроет, как бык овцу, не только пресловутых русских олигархов, окопавшихся в пригородах Лондона, а то и в нём самом, но и многих других. Потому что «разумно полагать» можно вообще что угодно — и вперед, доказывай.

«Бедные» политические беженцы

Но самое интересное, что все эти телодвижения британского правительства начались с Брексита. Ровно в тот момент, когда британское общество созрело для того, чтобы уходить из ЕС , оно имело в виду и слишком тесные связи с российскими «политическими беженцами».

Тут нужно некоторое пояснение: с девяностых, а то и с начала нулевых в Британию приезжали весьма состоятельные российские граждане, которые были оппозиционно настроены по отношению к российскому государству. А корона умеет хранить самый разный мусор не то что десятилетиями, а веками.

И, казалось бы, вот он, балласт для использования против России тех самых российских «политических беженцев». Но они не хотят просто потому, что действительно сбежали по факту экономических преступлений. А дабы получить статус политических беженцев, сделали пару заявлений, и потом решили просто тихо и спокойно жить. Однако теперь спокойно жить не получится.

Этот новый закон был поднят на щит Терезой Мэй, о чём радостно сообщил New Statesman ещё в апреле 2017 года. Мэй, кроме того, что воюет против России, ещё и воюет против «грязи» в Британии. То есть, в этом законе внутренняя политика очень круто сошлась с внешней.

А в рамках внутренней британской политики, Лондон — это коррупционная, олигархическая бандитская клоака, место, где аккумулируются самые грязные деньги.

Именно с этих тезисов и начался Брексит. И, кстати, два года на исходе, а британское общество вообще не в курсе реальных процедур выхода Британии из ЕС, хотя было обещано рассказывать публично про каждый чих на этом «сложном пути терний и вереска».

Но общая суть Брексита заключается в том, чтобы ограничить иностранцев в «достояниях империи». А в Британии очень много богатых иностранцев, и офшоров тоже вполне достаточно. И все эти не понятные для рядовых британцев глобальные схемы плохо влияют на бюджет страны.

Пора «пыль глотать»

К примеру, «богатых русских» в Лондоне порядка 45 000, по данным Forbes . При этом речь идет об относительно легализованных «товарищах» (Гудковых, Явлинских-младших и других), у которых недвижимое имущество исчисляется не просто десятками или сотнями тысяч фунтов, а десятками миллионов.

Тут невольно вспоминаются слова Путина, который про хранение денег на западе говорил, что при смене конъюнктуры «замучаетесь пыль глотать». К президенту можно относиться по-разному, но, кажется, та самая пыль к той самой коллективной глотке подступила вполне.

И здесь виден очень интересный политический срез всего этого великолепия. Нынешнее британское общество прекрасно разогрето русофобией. И если некий русский экс-олигарх, а то и экс-мошенник выступит в качестве «противника России», то, может, и простят. Но сколькие из этих мошенников уйдут в публичную политику так, чтобы Высокий Лондонский Суд «не заметил» их. Ведь Березовского, Браудера и Ходорковского не заметил.

Понятно, что параллельно формируется некий аналогичный список «налогово-неблагоприятных резидентов» в США . Однако Штаты для того же Керимова, например, очень далеко, а Европа ближе.

Равно как и для многих других российских элитариев, потому что американские банки не столь надежны, как банки Франции Германии и даже Кипра . Потому, собственно, именно в Лондоне, а не в Вашингтоне или Нью-Йорке околачиваются «российские кошельки».

Теперь в Британии назрели свои политические процессы, и с позиции любого российского государственника процессы это не просто логичные, а даже правильные. Даже для тех, кто откупится политической риторикой: эмигрировал и продал Родину — так отрабатывай. Это хоть в какой-то мере честно. Не хочешь такой истории — вперёд в родные пенаты. Тут тоже сурово, но и это тоже честно.