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Роспан установил новый рекорд ГРП
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Роспан установил новый рекорд ГРП 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», дочернее общество НК «Роснефть», провело на Восточно-Уренгойском лицензионном участке рекордную для газоконденсатного месторождения операцию гидроразрыва пласта (ГРП) по технологии создания высокопроводящих трещин. Единоразово в течение 7,5 часов в пласт было закачано 413 тонн проппанта, что эквивалентно 750 тоннам проппанта, закачанного по традиционной технологии.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Роспана, для выполнения рекордного ГРП было привлечено дополнительное насосное и ёмкостное оборудование, разработана специальная рецептура жидкости-носителя, сохраняющая её свойства при длительной закачке. Применение данной технологии обеспечивает более высокие эквивалентные объемы трещины ГРП и позволяет увеличить продуктивность скважин на 5-7%.
Предыдущий рекорд на предприятии был установлен в ноябре 2016 года, когда в скважину в рамках проведения ГРП было закачано 385 тонн проппанта, что эквивалентно 700 тоннам проппанта, закачанного по традиционной технологии.
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