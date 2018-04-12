На Сызранском НПЗ оценили потенциал молодежи

34 молодых специалиста Сызранского нефтеперерабатывающего завода приняли участие в семинаре-тренинге и деловой компьютерной игре «Управление и развитие нефтяной компании». В первый день тренинга участники получили базовые знания по движению денежных средств от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности нефтяной компании.

Второй день был полностью посвящен практике: молодых специалистов разделили на шесть команд — шесть вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).

Став на один день топ-менеджерами, молодые специалисты разрабатывали стратегии развития своих НК и при одинаковых стартовых условиях выводили виртуальные концерны в лидеры рынка: участвовали в аукционах, скупая месторождения, заводы и АЗС, проводили модернизацию своих предприятий, увеличивали глубину переработки, продавали готовые нефтепродукты. При этом необходимо было прогнозировать действия конкурентов и учитывать изменения на мировом нефтяном рынке. Восемь академических часов за мониторами компьютеров — пять виртуальных лет деятельности компании.

В ходе игры молодые специалисты показали, что они способны достойно выходить из самых непростых ситуаций, преодолевать сложности и вести достойную конкурентную борьбу, проявляя смекалку и сообразительность.

Победу одержала команда, достигшая максимально высоких показателей по всем видам деятельности своей имитируемой нефтяной компании: разведке, добыче, переработке и сбыту.