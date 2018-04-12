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На Сызранском НПЗ оценили потенциал молодежи
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На Сызранском НПЗ оценили потенциал молодежи 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
34 молодых специалиста Сызранского нефтеперерабатывающего завода приняли участие в семинаре-тренинге и деловой компьютерной игре «Управление и развитие нефтяной компании». В первый день тренинга участники получили базовые знания по движению денежных средств от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности нефтяной компании.
Второй день был полностью посвящен практике: молодых специалистов разделили на шесть команд — шесть вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).
Став на один день топ-менеджерами, молодые специалисты разрабатывали стратегии развития своих НК и при одинаковых стартовых условиях выводили виртуальные концерны в лидеры рынка: участвовали в аукционах, скупая месторождения, заводы и АЗС, проводили модернизацию своих предприятий, увеличивали глубину переработки, продавали готовые нефтепродукты. При этом необходимо было прогнозировать действия конкурентов и учитывать изменения на мировом нефтяном рынке. Восемь академических часов за мониторами компьютеров — пять виртуальных лет деятельности компании.
В ходе игры молодые специалисты показали, что они способны достойно выходить из самых непростых ситуаций, преодолевать сложности и вести достойную конкурентную борьбу, проявляя смекалку и сообразительность.
Победу одержала команда, достигшая максимально высоких показателей по всем видам деятельности своей имитируемой нефтяной компании: разведке, добыче, переработке и сбыту.
Деловая игра ВИНК как один из самых действенных способов оценки потенциала молодых специалистов проводится ежегодно в рамках программы обучения и повышения квалификации сотрудников предприятия. Работа с молодыми специалистами — один из приоритетов кадровой политики НК «Роснефть», направленной на развитие профессионально-технических, корпоративных, управленческих компетенций, выявление и развитие молодых специалистов с лидерским потенциалом.
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