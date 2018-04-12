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Молодым специалистам Сызранского НПЗ дали порулить нефтяной компанией
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Молодым специалистам Сызранского НПЗ дали порулить нефтяной компанией 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Молодых специалистов разделили на шесть команд — шесть вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). В начале у каждой команды одинаковые исходные условия работы: мощности по добыче нефти, переработке и сбыту, возможности для транспортировки. Восемь академических часов за мониторами компьютеров — пять виртуальных лет деятельности компании. За это время необходимо было вывести свои предприятия на передовые рыночные позиции, скупая активы у конкурентов на аукционах, обеспечивая модернизацию производственных мощностей, продавая готовые нефтепродукты и учитывая при этом ситуацию на мировом финансовом рынке. В игре ВИНК, как и в реальной рыночной среде, нельзя заранее предугадать, чем закончится битва нефтяных гигантов — участники могут объединяться в коалиции, сотрудничать или противодействовать друг другу, доводить соперников до банкротства.
Команда, ставшая в итоге победителем игры, не только смогла достигнуть плановых показателей, но и значительно увеличила зарплату сотрудникам своей виртуальной компании.
В ходе игры все молодые специалисты Сызранского НПЗ показали, что они способны достойно выходить из самых непростых ситуаций, преодолевать сложности и вести достойную конкурентную борьбу, проявляя смекалку и сообразительность.
Деловая игра ВИНК, как один из самых действенных способов оценки потенциала молодых специалистов, проводится ежегодно в рамках программы обучения и повышения квалификации сотрудников предприятия. Работа с молодыми специалистами — один из приоритетов кадровой политики НК «Роснефть», направленной на развитие профессионально-технических, корпоративных, управленческих компетенций, выявление и развитие молодых специалистов с лидерским потенциалом.
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