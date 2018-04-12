Эксперт: Алтайский край может производить до полумиллиона тонн крахмала

БАРНАУЛ , 12 апреля. / ТАСС /. Власти Алтайского края рассматривают возможность создании в регионе производства крахмала — такой продукт в аграрном регионе пока не производится. Потенциал по производству крахмала в крае составляет до полумиллиона тонн в год, сообщил в четверг журналистам на II межрегиональной научно-практической конференции «От биопродуктов к биоэкономике» заводтелом хранения и переработки крахмалосодержащего сырья ВНИИ крахмалопродуктов (филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем») Владимир Гольдштейн.

"Пшеницы много, перерабатывать можно много, возможности — до полумиллиона тонн. Производство крахмала нужно обязательно, он в крае практически не производится, конечно, тут пшеничная переработка, но и переработка гороха очень интересна и перспективна по возможностям отрасли, которая получает изоляты горохового белка, которые могут служить заменителем сои в мясной и молочной промышленности. (Возможно) производство совершенно уникального крахмала, в котором много амилозы — это один из полимеров, благодаря которому крахмал получается, резистентный — он не усваивается в желудке, служит питанием для полезных бактерий, не переходит в жиры", — сказал Гольдштейн.

Эксперт отметил, что Алтайский край производит огромное количество пшеницы хорошего качества, и можно производить продукты с различной маржинальной стоимостью, к примеру — клейковину, которая будет стоить от 100 до 120 рублей за килограмм. Можно производить модифицированный крахмал, сахаристые вещества.

По словам первого заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова, в регионе рассматривается возможность создания производства крахмала в городе Новоалтайске . В марте он получил статус ТОСЭР, и этот проект был бы очень интересен региону, в том числе, для того, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке зерна.

"На площадке Новоалтайска есть определенные темы, где этими вопросами надо заниматься. Специалисты дадут рекомендации, наработки. У нас сегодня, с одной стороны, хорошо развита переработка, но по глубокой переработке нам надо интенсивно заниматься. Мы уберем здесь лишнее зерно с рынка, и нам надо маржинальность, (производить) продукты, которые востребованы на рынке", — сказал Лукьянов.