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В собственность мэрии Екатеринбурга перейдет часть скандальной овощебазы №4
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В собственность мэрии Екатеринбурга перейдет часть скандальной овощебазы №4 

АиФ Урал 53 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Администрация Екатеринбурга приватизирует часть скандально известной овощебазы №4. Власти уже вынесли постановление о приватизации, об этом сообщает в четверг, 12 апреля, «АиФ-Урал».
Мэрия уральской столицы приватизирует торговый дом «Железнодорожный» на Армавирской, 47, который находится на территории скандально известной овощебазы №4. Присвоение собственности пройдет за счет преобразования муниципального унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.
Согласно документации, уставной капитал общества составляет 22,2 млн рублей. При этом 100% доли в уставном капитале будет закреплено за городскими властями.
Кадастровая стоимость земельного участка, который приватизирует мэрия, составляет 16,8 млн рублей. Также городские власти получат в собственность несколько нежилых зданий, склад и расположенные рядом железнодорожные пути.
Из движимого имущества будут приватизированы компьютеры, витрины, кассовые аппараты, холодильник, телевизоры, стол для совещаний, офисную мебель, ксерокс, принтер, кулер и даже сейф-дверь.
При этом кредиторская задолженность предприятия составляет 83,9 тыс. рублей, перед персоналом — 123,7 тыс. рублей, а перед госфондами — 145 тыс. рублей. Городу придется также приватизировать и сумму невыплаченного резерва на оплату отпусков — 1,3 млн рублей.
Напомним, в конце прошлого года на скандальной овощебазе №4 произошла перестрелка, по факту которой было возбуждено уголовное дело. Тогда группа вооруженных беовиков попыталась заполучить контроль над местным кафе. В результате инцидента пострадали двое мужчин. Один из них сломал нос, а другой был ранен в колено.
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