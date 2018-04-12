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Кореец устал слушать лай пса, убил его и попытался скормить хозяину
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Кореец устал слушать лай пса, убил его и попытался скормить хозяину 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Фермер из Южной Кореи убил собаку соседа, мотивировав это тем, что устал от шумного животного. Об этом сообщает Channel News Asia.
62-летний мужчина, имя которого не называется, сам признался в преступлении после того, как другой сосед оповестил о произошедшем хозяина пса. Он признался, что постоянный лай пса породы вельш-корги вывел его из себя. По словам преступника, он бросил в животное камень, и собака упала без сознания. «После этого он задушил животное и приготовил его мясо», — рассказал детектив.
Дочь владельца собаки устроила поиски пропавшего животного, раздавала листовки с его фотографией и просила соседей помочь. Убийца заверил девушку, что поможет, а на следующий день даже посетил владельца пса, выпил с ним и попытался утешить. Также фермер пригласил на обед всю семью соседа. Как только семья узнала, что на обед будет подаваться собачатина, они отказались от приглашения.
В Южной Корее поедание мяса собак является частью традиционной кухни. Тем не менее, молодое поколение сознательно отказывается от убийств домашних животных. Благодаря усилиям активистов людям, практикующим поедание и распространение собачатины, грозит до двух лет лишения свободы и денежный штраф.
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