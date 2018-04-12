В Алтайском крае ограничили весеннюю охоту?

Сезон весенней охоты скоро. Поговаривали о введении новых ограничений. Но существенных изменений вроде не предвидится, я прав?

Правы. По крайней мере, продолжительность охоты, нормы добычи и запрет на охоту на селезней уток остались такими же, как и прошлой весной.

Как пояснил начальник отдела учёта и использования объектов животного мира управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края Евгений Батурин, весенняя охота на боровую дичь и гусей начинается с 14 апреля.

Охота на глухаря, тетерева и вальдшнепа продлится с 14 по 23 апреля, охота на гусей (гуменника и белолобого) ограничена периодом с 14 по 16 апреля. Охота на селезней уток в весенний период 2018 года на территории Алтайского края запрещена.

Чтобы праздник не был испорчен составлением протокола за нарушения Правил охоты, специалисты рекомендуют помнить основные требования к охотнику: путёвки, разрешения на добычу, на право ношения и хранения огнестрельного оружия.

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов: гуси — 1 в день, 3 за сезон; вальдшнеп — 5 в день, 10 в сезон; тетерев — 2 за сезон; глухарь — 1 за сезон.