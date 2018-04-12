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На митинге в День Космонавтики саратовцам назвали имя нового аэропорта
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На митинге в День Космонавтики саратовцам назвали имя нового аэропорта 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сегодня, в День космонавтики, в Саратове у памятника Юрию Гагарину на Набережной Космонавтов состоялся торжественный митинг. На торжество, приуроченное к 57-й годовщине первого полета человека в космос, прибыли делегаты всех районов города. У памятника собралось несколько сотен человек, чиновники, общественники студенты и обычные жители города.
— Символично, что приземление нашего земляка было именно в Саратовской области. Мы с нашими детьми должны гордиться этим фактом, и мы им гордимся. Пусть все современные разработки будут посвящены техническому прогрессу, — поздравил саратовцев с Днем Космонавтики мэр Михаил Исаев.
Затем и.о. министра образования региона Ирина Седова зачитала поздравление от имени губернатора Валерия Радаева и сообщила, что новый аэропорт в Сабуровке теперь будет официально носить имя Гагарина.
Саратовцев поздравил Герой Советского Союза Сергей Нефедов и ветераны космонавтики.
После праздничного концерта курсанты, чиновники, депутаты возложили цветы к памятнику Гагарину. Затем выступили студенты со стихотворениями и танцевальные коллективы. Также прозвучала знаменитая песня группы «Земляне». В небо взлетели белые шары.
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