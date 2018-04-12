Автограф Гагарина представят в Нижнем Новгороде 12 апреля

Документы, связанные с именем Юрия Гагарина , представят в Нижнем Новгороде 12 апреля, в четверг.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, мероприятие пройдет в 10 часов утра в комитете по делам архивов по адресу ул. Студенческая, 15.

В его рамках руководитель комитета Борис Пудалов покажет журналистам заметку внештатного корреспондента газеты «Горьковская правда» о пребывании первого космонавта в Соцгороде с его автографом «Против опубликования в газете не возражаю», решения горисполкома города Горький о присвоении имени Гагарина улицам города и школе № 66 Сормовского района.

Также будут представлены фотографии визита первого космонавта на ГАЗ, отзывы горьковчан на первый полет, приветственные телеграммы, фотография «Дяде Юре — ура!» и стихи, посвященные Гагарину.

Напомним, что 12 апреля 1961 года был совершен первый полет человека в космос, который принес Юрию Гагарину всемирную славу и известность. Визит космонавта на Горьковский автозавод состоялся 8 февраля 1963 года.